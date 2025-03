Gotzon Mantuliz gana la quinta edición de 'El Desafío': «Ha sido muy duro»

Joseba Fiestras Sábado, 29 de marzo 2025, 01:43 Comenta Compartir

Feliciano López, ayudaba a Susi Caramelo; mientras Roberto Brasero apoyaba a Lola Lolita. Gotzon Mantuliz contaba con Genoveva Casanova y Manuel Díaz 'El Cordobés' colaboraba con Victoria de Marichalar. Vamos, que el póker de finalistas de 'El desafío' derrochaba incertidumbre porque el poderío de los aspirantes al título contrastaba con la fragilidad del cuarteto que no había logrado clasificarse para la final.

Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura no lo tenían nada fácil a la hora de puntuar. «Segura respiran nervios. Gotzon parte como favorito, pero he visto los ensayos y todo puede pasar», advertía el escritor. Era verdad que todas las miradas estaban puestas en el concursante vasco que se había preparado a fondo.

Todo arrancaba con un baile tipo Bollywood que protagonizaba 'El Cordobés'. Y a la sobrina del Rey le pareció «brutal». Al jurado, también. Luego le tocaba a Feliciano López que tenía que arrancar notas musicales soplando botellas vacías para formar una melodía. Y triunfó a medias. A Caramelo le gustó, pero al tribunal no. «Si tú vieras lo mal que sonaba al principio…», reprochaba Juan del Val. Genoveva se enfrentaba al fuego. «Impresiona muchísimo», admitía la mexicana. «Me parece súper valiente lo que has hecho», ponderaba Gotzon. Y Pilar Rubio, también. «Te he visto furiosa y fogosa», elogió. A Roberto Brasero le tocó la puntería. El carismático hombre del tiempo tenía que dar en la diana. Y falló. Lola Lolita resoplaba. «Me sabe mal por Lola», se disculpaba Brasero. Juan del Val le echó una mano. «Es verdad que en los ensayos le dabas a la primera con muchísima solvencia. Entonces, como explicación, podría ser el arma o, quizá, exceso de confianza», argumentaba.

La hora de la verdad. Los finalistas, a escena. La primera fue Susi Caramelo con una compleja coreografía de música que bordó. «Me he torcido mogollón un tobillo bailando y me duele un montón», desvelaba la cómica. «Más que a una bailarina, hemos visto a una artista», brindaba Del Val. Lola Lolita se enfrentaba al cubo aéreo que combinaba la plasticidad de la danza con ejercicios acrobáticos. Y acabó muy emocionada. «Yo he empezado a pasármelo bien ahora que se está acabando y me da mucha pena», sollozaba. «Eres una curranta y esto que has hecho ha sido maravilloso. Excelente trabajo», ensalzaba Santiago Segura.

Victoria Federica debía convertirse en un columpio humano. Y no era fácil. «Siento bastante impotencia cuando estoy encima del columpio porque es que quiero y no puedo», advertía la noble. Con todo, la hija de la Infanta Elena logró varias vueltas de campaña y una ovación intensa. «Desafío superado!», proclamaba Roberto Leal. «Los prejuicios siempre son injustos y tu paso por el programa te ha venido de maravilla», valoraba Del Val. El último en competir fue Gotzon. Camas elásticas, una coreografía compleja y, para colmo, el vasco se pasó de la raya en los entrenamientos. «Gotzon estás destrozado físicamente», apreciaba el presentador. El aludido asentía. «Ha sido una semana muy dura porque queríamos preparar un número digno de la final y me he pasado un poco de frenada. Llego destruido, pero me hace infinita ilusión», declaraba. Pero rizó el rizo. «He hecho lo que he podido», manifestaba humilde. El jurado le ponía en su sitio. «Has hecho muy bien o perfectas todas las pruebas. Todo se resume en tres palabras: Eres el mejor», encomiaba Del Val. Pilar Rubio era sincera. «Yo he notado que no estabas del todo bien», apreciaba. «He estado un par de días con mareos porque me hice daño en el cuello en alguna caída», descubría el vasco, una vez finalizada la prueba. Y Segura ponía la guinda. «Es que si no ganas 'El Desafío' me voy», zanjaba. No hizo falta. La ventaja del vizcaíno era notable y su buen hacer lo catapultó a lo más alto del podio. «He querido pensar en una persona que ha participado en todas y cada una de las galas de las cinco ediciones de 'El Desafío' y que nunca ha podido ganar una, no porque se malo, sino porque no ha tenido la oportunidad. Y eres tú, Roberto. Gracias por portarte tan bien conmigo desde el primer proyecto en el que coincidimos», dijo antes de ceder los 30.000 euros del premio a la asociación Unoentrecienmil que apadrina el presentador del formato. Victoria Federica quedó en segunda posición.