Gonzalo Miró defiende el euskera en Bilbao: «Para que no penséis que en Madrid somos todos igual de catetos»

Leire Moro Sábado, 7 de junio 2025, 16:54 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

Gonzalo Miró ha visitado Bilbao para recoger el Premio a la Comunicación por su trayectoria profesional como colaborador en diversos medios y por su compromiso con una información «libre y veraz». El jurado ha valorado su versatilidad, honestidad profesional y una carrera «sostenida y coherente». Durante su intervención al recoger el galardón, Miró hizo una mención directa al euskera en un momento en el que el uso de las lenguas cooficiales ha generado controversia a nivel político. «Me hubiera encantado poder agradecer estos dos minutos, que no sé si serán tantos, en euskera, sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid, somos todos igual de catetos», afirmó.

La alusión tuvo lugar pocas horas después del incidente ocurrido en la Conferencia de Presidentes en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abandonó la sala en el momento en que el lehendakari Imanol Pradales comenzó su intervención en euskera. Ayuso ya había anunciado su rechazo a utilizar el sistema de traducción simultánea habilitado para las lenguas cooficiales.

Gonzalo Miró también se refirió al apoyo recibido fuera de los medios de comunicación: «El agradecimiento de decir lo que pienso lo recibo en la calle, en la gente... cuando hay gente que no tiene la voz de ponerse delante de una cámara o de un micrófono y te dice que piensa como tú, que no lo dejes, que sigas dando caña. Eso da mucha energía para seguir, para no tirar la toalla». También quiso agradecer y destacar el valor de contar con respaldo social y profesional: «A mí esto sobre todo lo que me da es fuerza para cuando hay momentos, yo creo que nos pasa a todos, en los que dices: esto de verdad no merece la pena... pues resulta que sí merece la pena, y es mejor ir peleando por el camino».

Miró cerró su intervención con un agradecimiento sincero al jurado del Premio Ramón Rubial y a quienes, desde el anonimato, reconocen su trabajo diario: «Os agradezco de corazón todo el trabajo que hacéis, así que muchísimas gracias».