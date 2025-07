Gonzalo Miró carga contra Montoro: «Cambió las normas a mitad de partido»

Jon Garay Sábado, 19 de julio 2025, 09:42 | Actualizado 09:48h. Comenta Compartir

Mientras sigue su curso la investigación sobre las supuestas mordidas cobradas por el despacho de Cristóbal Montoro -la UCO sigue su rastro hasta en siete países- para beneficiar los intereses de empresas gasistas, crecen los testimonios contra la discutida gestión del que fuera ministro de Hacienda con José María Aznar primero y Mariano Rajoy después. La última muestra la ha dado el tertuliano televisivo Gonzalo Miró, que ha asegurado que «cambió las normas a mitad de partido».

Miró se refería de esta forma al cambio de criterio de Hacienda en lo que toca a la tributación de sus ingresos como colaborador en medios de comunicación. «Yo facturaba por empresa, cosa que antes se permitía, y de repente, de la noche a la mañana, él decidió que no se hiciese», señaló este viernes en 'Espejo Público'. «A mí me pasó como a tantos otros», añadió.

La crítica del popular comentarista no viene tanto por la medida en sí, sino por su carácter retroactivo. «Cuidado, a mí me pareció bien que se hiciera así. Lo que me pareció mal fue el efecto retroactivo que impuso Montoro. Él se dedicó a señalar a la gente como si fuéramos deudores de Hacienda y no era así. La realidad es que se te permitía que se hicieran de una manera y cambiaron la ley. Perfecto, pero no me tires cinco años atrás, esto me parece tener más cara que espalda», subrayó.

Su contertulia Marta Robles corroboró el testimonio del hijo de la que fuera primera mujer en dirigir Radio Televisión Española y elevó el nivel de su crítica. Según sus palabras, gente del sector -en referencia a los colaboradores televisivos- «ha sufrido depresiones, han tenido que venderlo todo e incluso se han suicidado».

Temas

Cristóbal Montoro