Gonzalo Miró carga contra el Gobierno por el cupo catalán: «Esto es lo que un Gobierno de izquierdas y socialista no se puede permitir»

Gonzalo Miró, colaborador habitual de Espejo Público, sorprendió este lunes con una crítica directa hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante un debate moderado por Miquel Valls, Miró se desmarcó de su línea habitual por las negociaciones con Junts y Esquerra Republicana en torno a una posible financiación singular para Cataluña.

«No creo que sea una cuestión de PSOE o PP», comenzó el periodista, en un intento de alejar el foco del debate partidista. En su opinión, las cesiones territoriales no son patrimonio exclusivo de un partido u otro. «ambos partidos han pactado cuando lo han necesitado y en el mismo sentido», añadió. Además señaló que es una práctica que «se repite legislatura tras legislatura».

Miró fue subiendo el todo conforme avanzaba el debate. «Yo nunca he entendido por qué unas comunidades autónomas tienen que tener unos privilegios sobre otras en general», afirmó con contundencia. «No lo entiendo, no porque tenga más manía o más querencia hacia una comunidad u otra, porque yo creo que eso es indiferente y me parecen bien las autonomías. Pero sí tendrán que explicar, en función de cómo termine este acuerdo, el cómo beneficiar a un rico de Barcelona no va a perjudicar a un pobre de Badajoz».

El periodista madrileño quiso dejar claro su mensaje, y en su opinión una medida que suponga ventajas fiscales o económicas exclusivas para Cataluña podría romper el principio de equidad territorial. «Esto es que un Gobierno de izquierdas y socialista no puede permitir». El colaborador no se opuso a la idea de ceder competencias si ello implica avanzar en un modelo justo y replicable para otras regiones. «Que tú quieras ceder ciertas competencias a Cataluña y que luego a esas competencias se puedan adherir Andalucía o Extremadura o la comunidad que sea, es una cosa y eso a mí no me parece mal», explicó.

Sin embargo, insistió en la necesidad de garantizar que no se generen desigualdades. «Ahora, yo necesito que alguien me explique que eso no va a pasar y que el rico de Barcelona no va a ser beneficiado en detrimento del pobre de Badajoz». En ese momento Afra Blanco dio la réplica a Miró. «Yo como catalana también quiero que se explique y creo que existe la garantía para que eso se haga así precisamente y no perjudique a ningún trabajador de Extremadura y beneficie a un rico de Barcelona», rebatió Blanco. «Esto es lo que tendrá que explicar el Gobierno», zanjó Gonzalo Miró.