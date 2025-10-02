Gloria Estefan desvela el momento más surrealista que ha vivido con su marido: «Se olvidó de mí y me dejó ahí plantada» La artista ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad

Marina León Jueves, 2 de octubre 2025, 22:50 Comenta Compartir

'El Hormiguero' terminó el jueves la semana con toda una estrella internacional de la canción latina, la cantante Gloria Estefan. La artista cubana será la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de la capital.

Nada más empezar la entrevista, la invitada reivindicó sus raíces latinas. «En este momento particularmente tenemos que estar orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos». Preguntada por Donald Trump, confesó tener «un poco de miedo». «Yo ando con mi tarjeta de pasaporte, por si acaso. No sea que me vayan a escuchar hablando español y vaya a pasar alguna locura», añadió.

.@GloriaEstefan será la reina del Festival de la Hispanidad 2025 en Madrid y dará un concierto en la Plaza de Colón el 5 de octubre a la 13hrs #GloriaEstefanEH pic.twitter.com/jtw8NDO5tx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 2, 2025

La cantante acudió al plató con su marido, Emilio. Ambos, nacidos en La Habana, residen en desde hace años Miami y, aunque en su día a día se comunican en ingles, «el español es el idioma de mi corazón, pero estudié en inglés. Así que escribo en inglés y nos peleamos en español», bromeó. Gloria celebra sus 50 años en la música con su nuevo disco, 'Raíces'. Prácticamente los mismos que lleva con su marido. Sobre cuál es su secreto para tantos años de amor, la artista aseguró que Emilio «me hace reír todos los días de mi vida aunque no sea su intención». También confesó que «es muy despistado».

Pablo Motos le preguntó por el despiste más grave, y la cantante lo tuvo claro. «Un día, después de un concierto, nos dejaron salir por la parte de atrás para que la gente no nos agobiara. Estaba lloviendo y Emilio se fue a buscar el coche», indica. «Me quedé esperando y no venía. Entonces llamé a casa de su madre y me dijo, 'acaba de entrar por la puerta'», recuerda Estefan. «¡Se olvidó de mí y me dejó ahí plantada!», añade entre risas. Eso sí, «es muy detallista y siempre me deja notas cuando se va de viaje», añade.

Trancas y Barrancas le lanzaron algunas preguntas a la invitada: «¿Cómo le dirías a alguien que su música es una mierda?», preguntaron. «Creo que nunca diría algo así, como mucho, 'sigue escribiendo mientras te salga del corazón, a tu familia le va a encantar'», apuntó. Por último, la artista desveló un remedio casero para cuidar las cuerdas vocales del que Motos no dudó en tomar buena nota: «vinagre de manzana, cayena y miel», contó.