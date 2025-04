La entrevista más sincera de Gloria Camila: de la enfermedad mental de su hermano a la ruptura total con su hermana Rocío Carrasco

Leire Moro Sábado, 26 de abril 2025, 17:38 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

Desde que Rocío Jurado y José Ortega Cano adoptaron a Gloria Camila y a José Fernando en un orfanato en Colombia, su historia ha estado unida por un profundo vínculo. «Gané unos padres y además me quedé con mi hermano de sangre; no podía pedir nada más», relató emocionada Gloria, recordando que ella ni siquiera estaba inicialmente en los planes de adopción.

Durante años, la convivencia con José Fernando estuvo marcada por momentos difíciles, debido a su trastorno de la personalidad, una enfermedad que tiene diagnosticada. «Mi hermano está incapacitado y tiene una discapacidad diagnosticada», confesó Gloria, explicando que su hermano «es mejor persona que yo, tiene un corazón increíble», a pesar de las duras circunstancias que ha atravesado.

A lo largo de los años, ella ha sido testigo de los altibajos de José Fernando, incluyendo su paso por centros de rehabilitación y los problemas con la justicia. Sin embargo, lejos de condenarlo, lo defiende con ternura: «Muchas de las cosas que le han pasado han sido por buena persona».

La figura de su padre y las sombras familiares

Sobre su padre, José Ortega Cano, Gloria ha mantenido siempre una relación estrecha. Aunque ha vivido momentos complicados, como el grave accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, ella ha estado a su lado. En esa etapa, según cuenta, sintió la ausencia de su hermana Rocio Carrasco más que nunca: «Considero que, ya que iba al hospital cada dos días, también podría haberme llamado».

Gloria ha admitido que con el tiempo ha sentido que se le ha dado su sitio dentro de la familia. «Sí que siento que no se me ha dado mi sitio por ser adoptada», aunque matiza que nunca se ha sentido discriminada directamente. Sobre la herencia de su madre, Rocío Jurado, asegura no haberse sentido menospreciada.

La dolorosa ruptura con Rocío Carrasco

Uno de los momentos más duros de su testimonio fue hablar del distanciamiento con Rocío Carrasco. «De pequeña nunca me ha faltado el amor y el cariño de mi hermana», recuerda Gloria. Pero con el tiempo, la relación se fue enfriando hasta romperse por completo.

Lo más doloroso para ella es no saber por qué. «Como no sé qué ha pasado y por qué a mí se me deja de llamar... no sé qué podría haber pasado». Aunque asegura que no guarda rencor, sí reconoce que hubo épocas de desconexión total con su familia. Además, Gloria reveló que José Fernando también intentó retomar el contacto con su hermana mayor: «Él siempre ha luchado por acercarse a mi hermana otra vez».

Su relación con Kiko Jiménez

En el terreno sentimental, Gloria Camila también ha tenido que atravesar situaciones complicadas. Su relación con Kiko Jiménez, con quien participó en Supervivientes 2017, terminó en una separación dolorosa. «Todo ha sido mentira y ha sido una de las rupturas más dolorosas de mi vida».

Actualmente, mantiene un proceso legal contra él por presunto maltrato psicológico. «Está en un proceso legal. Que lo juzgue quien lo tiene que juzgar», zanjó.

Su nueva ilusión: Juanito Coca

En contraste con las sombras del pasado, hoy Gloria vive un momento más esperanzador en el amor. Se le ha visto en compañía del cantante y actor Juanito Coca, quien solo tiene palabras bonitas hacia ella: «Para mí, Gloria es una persona increíble. Solo puedo decir cosas buenas de ella».

Sin contacto con Ana María Aldón

Otra relación rota en su entorno es la que mantiene con Ana María Aldón, exmujer de su padre. «Con Ana no entablo conversación, no tengo ningún contacto y no tengo por qué hacerlo», dijo tajante, aunque reconoció que le guarda el respeto debido por ser la madre de su hermano pequeño.