Giro en las vidas de las primas Borbón: Irene Urdangarin y Victoria Federica rompen con sus parejas Las hijas de las Infantas Elena y Cristina disfrutan del verano tras la ruptura con sus novios, Borja Moreno y Juan Urquijo

Marina León Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:40

Victoria Federica de Marichalar e Irene Urdangarin, las hijas de las infantas Elena y Cristina, han dado un giro a sus vidas. Según confirma 'Hola!', las primas Borbón han decidido poner fin a sus respectivas relaciones de pareja. Por un lado, Victoria y Borja Moreno se dieron un tiempo a principios de julio, tras casi un año de relación, y no se les ha vuelto a ver juntos desde entonces.

Se conocieron el verano de 2024 en Sotogrande, donde la joven ha pasado muchos veranos con su padre, Jaime de Marichalar. Por aquel entonces Borja, de 31 años, trabajaba como relaciones públicas en Trocadero, el conocido grupo de restauración y era una figura muy conocida en la noche de la capital.

Por su parte, Irene y Juan Urquijo, de 20 y 27 años, comenzaron con su noviazgo en 2023. Aunque siempre han estado unidos por sus raíces. Ambos descienden de Alfonso XII y habían coincidido desde pequeños en reuniones familiares y círculos sociales. Juan es hijo del empresario Lucas Urquijo Fernández de Araoz y Beatriz Moreno de Borbón-Dos Sicilias, y hermano de Teresa Urquijo, mujer del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Irene está estudiando, desde el pasado otoño, la carrera de Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en Londres y él, ingeniero agrónomo, reside en Madrid y trabaja cerca de la capital.

Tras asistir juntos a citas familiares como el 87º cumpleaños de Juan Carlos I en Abu Dabi, todo ha cambiado en las últimas semanas. Irene ya no ha aparecido en el bautizo de Lucas, hijo de Teresa Urquijo y Almeida. A partir de este momento, se dispararon los rumores de ruptura. Tal y como informa 'Hola!', los jóvenes han comenzado a distanciar sus encuentros y han disfrutado del verano cada uno por su cuenta.