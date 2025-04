Giro radical en 'Supervivientes': nuevos equipos y un reencuentro muy esperado

Silvia Osorio Lunes, 28 de abril 2025, 07:53 Comenta Compartir

«Los equipos han cambiado. Nada se mantiene como hasta ahora. Es muy importante». Así anunciaba este domingo Sandra Barneda el giro radical en 'Supervivientes'. Durante la gala, se anunciaba la decisión del programa de cambiar por completo la convivencia de los concursantes con un cambio de equipos que provocó una auténtica revolución en la audiencia y en los protagonistas del reality.

Carmen Alcayde y Laura Cuevas fueron las encargadas de confeccionar los nuevos grupos, que quedaron de la siguiente forma:

- Equipo Laura Cuevas: Damián Quintero, Nieves Bolós, Koldo, Joshua, Manuel y Pelayo.

- Equipo Carmen Alcayde: Anita, Álvaro Escassi, Makoke, Montoya, Álex Adrover y Borja González.

Sandra Barneda conectó con Carmen Alcayde y Laura Cuevas. El poder que les había otorgado 'Poseidón' resultaba clave en el concurso. La presentadora les iba dando parejas de concursantes y cada una debía elegir a uno de los dos, formando así dos equipos. La primera pareja era Escassi y Damián Quintero, llevándose Laura Cuevas al medallista olímpico y Carmen Alcayde al jinete. La siguiente pareja era Anita y Nieves Bolós, yéndose cada una al equipo de Carmen Alcayde y Laura Cuevas respectivamente

Makoke y Koldo se separaban para irse con Carmen Alcayde y Laura Cuevas, la primera y el segundo. Carmen Alcayde argumentaba que quería estar con Makoke porque necesitaba «arreglar cosas a la luz de las estrellas», una decisión que gustaba a Laura Cuevas. «Tanto falserío... Makoke para ti», decía la hija del mayoral de Cantora. La siguiente pareja era Montoya y Joshua. Aquí no había discusión ninguna: Carmen Alcayde echa de menos a Montoya (y viceversa) y la colaboradora no dudaba en escoger a Montoya.

Laura y Carmen se enteran de que van a formar los nuevos equipos 💣💥



🏝 #ConexiónHonduras8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/CpW8AonF54 — Supervivientes (@Supervivientes) April 27, 2025

Por último, Carmen Alcayde elegía a Álex Adrover y Laura Cuevas a Manuel, asegurando esta última que «hay que sacar a Manuel de ese trío (el que tiene junto a Anita y Montoya). Por último, Pelayo y Borja se iban con Laura Cuevas y Carmen Alcayde, respectivamente. Tras esta última elección, el cambio de equipos ya era una realidad y faltaba el momento de comunicárselo a los concursantes de 'Playa Furia' y 'Playa Calma'.

Laura Cuevas, expulsada

Uno por uno, cada concursante se iba con su respectivo equipo y las reacciones eran de lo más variadas. Pero sin duda, una destacó por encima del resto. Montoya se iba a la playa donde se encontraba Anita y la catalana no podía ocultar su alegría, levantándose eufórica y abrazando a su exnovio. Además, se unía Borja González a ellos y el valenciano se alegraba también muchísimo.

Por otro lado, Laura Cuevas fue la expulsada. Ya no tendrá más oportunidades y su aventura en Honduras ha llegado a su final, lo que se tradujo en que Carmen Alcayde fue la repescada y volvió con el resto de sus antiguos compañeros, siendo concursante (de nuevo) de pleno derecho.

Makoke y su novio son lo más goals que hemos visto en mucho tiempo, qué bonitos son por favor 🥹❤️



🏝 #ConexiónHonduras8

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/rGR7LC95pW — Telecinco (@telecincoes) April 27, 2025

Makoke se reencuentra con su novio

Otra de las anécdotas de la noche fue la sorpresa que se llevó Makoke al reencontrarse con su novio Gonzalo, que viajó hasta Honduras. «Gonzalo es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Es el que me da la ilusión de mirar al futuro, la ilusión de compartir, de quedarme en casa, el amor es la ilusión que tengo por vivir, por estar bien y vivir la vida. Es un amor que he encontrado, desde la madurez es mucho más bonito. Yo no lo esperaba, me enamoré de él con 53 años, me ha llegado y le amo profundamente. Estoy loca porque sea mi marido y le amo con toda mi alma», señaló la ex de Kiko Matamoros en el 'Puente de las emociones' sin saber que su chico le estaba escuchando muy cerca.

Después, con los ojos tapados, Gonzalo apareció en la playa en la que se encontraba Makoke y el reencuentro fue de lo más romántico. «No sabía que te quería tanto», señaló ella visiblemente emocionada.