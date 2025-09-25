El gesto de Adela González con una compañera que perdió a su marido y su casa en el incendio de Vallecas La presentadora ha compartido la trágica historia de una trabajadora del comedor de Prado del Rey

G. C. Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:47

La presentadora vasca Adela González ha protagonizado un cariñoso gesto con María Eugenia, su compañera de comedores en las instalaciones de Prado del Rey de RTVE. La conductora de Mañaneros, el espacio que codirige junto a Javier Ruiz, ha compartido en sus redes sociales una iniciativa solidaria para ayudar económicamente a esta mujer, que ha perdido a su marido y su casa de alquiler en el incendio de Vallecas que se produjo el pasado sábado 13 de septiembre.

La iniciativa fue lanzada por otro de sus compañeros, el diseñador gráfico Fernando Suárez. «Estoy organizando esta campaña solidaria para ayudar a nuestra compañera de comedores, María Eugenia. Trabaja en el comedor de Prado del Rey, donde cada día atiende con dedicación a los trabajadores de RTVE. La semana pasada sufrió una tragedia devastadora: una explosión de gas destruyó por completo la vivienda en la que vivía legalmente alquilada y acabó con la vida de su marido», relata este profesional del ente público.

Suárez explica que «María Eugenia se ha quedado sin nada. Una compañera del comedor la ha acogido en su casa temporalmente, y entre todos intentamos ayudarla en lo que podemos». La campaña tiene como objetivo aportar un granito de arena económico para «apoyarla en este momento tan duro y ayudarla a reconstruir su vida», bien sea desde los trabajadores de RTVE o cualquier otra persona que quiera sumarse. «Cualquier aportación, por pequeña que sea, marcará la diferencia», pide el promotor de la iniciativa.