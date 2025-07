Gervasio Deferr rompe su silencio tras las acusaciones anónimas de una mujer: «Yo no soy un violador»

A. Mateos Miércoles, 23 de julio 2025, 10:55 Comenta Compartir

Hace siete meses una mujer acusó de forma anónima a Gervasio Deferr de haber abusado de ella siendo menor de edad en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Aquellas acusaciones nunca llegaron a un juzgado y desde entonces, el que fuera bicampeón olímpico en la modalidad de salto del potro y suelo ha optado por guardar silencio. Hasta ayer, cuando Deferr reapareció en el programa de sucesos 'Código 10' y habló sin tapujos sobre dichas acusaciones.

«Yo no me puedo quedar callado como diciendo 'sí, me señalas como un violador y yo digo que vale'. No, no, no. Lo siento mucho, yo no soy un violador. Punto. No voy a pasar ni aceptar que alguien diga algo así», afirmó el exdeportista, que anunció que ha iniciado acciones legales «contra quien me está difamando».

Deferr admitió que se le puede llamar «alcohólico» e incluso «infiel...» porque «lo he sido», pero estas acusaciones de abusos sexuales son «muy diferentes». «Si alguien tiene que decir algo así que lo diga en un juzgado y no en un medio de comunicación. Es de locos, que se publique algo así sin contrastarlo. Un medio puede inventarse lo que quiera, pero un diario de los más grandes de este país... tendrán que tener un poco de verdad, ¿no?», protestó Deferr recordando la sucesión de los hechos que llevó a hacer pública la denuncia anónima.

El gimnasta se encontraba en plena promoción de la serie -producida por Atresmedia- que relataba su caída a los infiernos por sus adicciones cuando recibió una llamada de la productora informándole que el estreno se paralizaba -finalmente se estrenó hace un mes- por recibir una denuncia anónima en la que se le acusaba de cometer abusos sexuales contra una menor. Al día siguiente, se publicaba dicha información.

«Jamás en mi vida he abusado de nadie y jamás en mi vida he violado a nadie. Y si alguien quiere denunciarme que lo haga en un juzgado, pero no van a encontrar nada porque yo no he hecho nada», se defendió anoche Deferr. «Yo he estado esperando a ver si había algo de verdad, un juzgado, un juicio, pero no puede ser que tires la piedra y escondas la mano».

Deferr aseguró que lo que más «daño» le ha hecho estos meses es el sufrimiento que padece su madre: «Mi familia está dolida porque saben que yo he pasado por un proceso de adicción y lo que les ha dado miedo es que yo recaiga, no sepa gestionar y me vaya el pozo. No va a pasar, pero el miedo de ellos está». El siguiente paso que deberá afrontar Deferr es un «acto de conciliación previa» con la denunciante y después «se formulará la querella» contra ella.