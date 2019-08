Gerard Piqué, a punto de ganar el mayor torneo de póker de Europa Gerard Piqué / PokerStarsLIVE El jugador del Barcelona se llevó los 352.950 euros del segundo premio BRUNO VERGARA Martes, 27 agosto 2019, 19:57

Cuando uno piensa en juegos de cartas y casinos le viene a la cabeza Las Vegas, una ciudad especial para el entretenimiento de este tipo. En Europa, Barcelona es la urbe más importante si uno quiere apostar en el póker. El casino de la ciudad Condal acogió esta semana el mayor torneo del Viejo Continente. Entre los participantes de todo el planeta había dos que son mundialmetne conocidos. Uno era Gerard Piqué, y el otro su compañero en el F. C. Barcelona, Arturo Vidal. Ambos tuvieron que desembolsar 25.000 euros para participar en el evento. Un pellizco de su nómina. A pesar de que muchos pueden pensar en un lujoso capricho para estos futbolistas, ellos lo convierten en una inversión.

En un torneo con 70 jugadores en liza se reparten 1,68 millones en premios. Piqué, que no se esconde su afición al póker, sabe bien en que se mete. El catalán aguantó hasta la fase final, cuando Juan Pardo, un jugador profesional malagueño, le arrebató el los 491.600 euros reservados para el primer puesto. El blaugrana no pudo ligar nada para superar a la pareja de doses que tenía su rival. Se fue a casa sin el triunfo, pero con la cartera llena. No abultada, pero sí en valor, ya que se embolsó un cheque con valor de 352.950 euros. Vidal, por su parte, acabó quinto y se llevó 134.460 euros.

A Piqué le gusta jugar al póker con su compañeros. Y es que no es la primera vez que va acompañado a un torneo con miembros de la plantilla. Neymar o Coutinho también han acudido a la sala de juego de Barcelona en otras ocasiones. Los brasileños se quedan lejos de la habilidad de Vidal con las cartas. De hecho, el actual jugador del PSG solo puede presumir de haber ganado 19.000 euros por una sexta posición en julio de 2018 en Brasil.

Con las ganancias de este torneo, Piqué alcanza ya los 576.100 euros de ingresos en eventos de este tipo. Aunque para ello haya tenido que invertir 68.150 euros. Sin contar las ocasiones en las que no ha conseguido nada.