Genoveva Casanova gana la batalla judicial por sus fotos con Federico de Dinamarca La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo recibirá una indemnización de 175.000 euros por parte de la revista 'Lecturas'

Marina León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:20 Comenta Compartir

Genoveva Casanova ha ganado el juicio que se celebró el pasado mes de septiembre tras la demanda que interpuso a 'Lecturas' por las fotografías que publicó en las que aparecía la empresaria mexicana con Federico de Dinamarca, paseando por las calles de Madrid. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, y madre de sus dos hijos, recibirá una indemnización de 175.000 euros por parte de la revista.

Ampliar Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova en Madrid en la portada de la revista 'Lecturas'.

En la demanda, Casanova exigía un millón de euros a la revista, argumentando que se violaron sus derechos a la intimidad y a la propia imagen. Las fotos se publicaron en el número de noviembre de 2023 y formaban parte de un reportaje en exclusiva en el que se contaba que habían sido vistos paseando por el parque de El Retiro junto a dos escoltas que les seguían a una distancia prudencial.

Además, se afirmaba que el en aquel momento futuro monarca había pasado la noche en casa de la aristócrata: «Genoveva y Federico de Dinamarca, juntos. El futuro rey la visitó en Madrid y durmió en su apartamento», explicaban. «Hasta allí llegaron en coche, entraron juntos en el portal y no fue hasta siete horas después cuando el hijo de la reina Margarita abandonó el domicilio».

Según publica '¡HOLA!' este miércoles, el equipo que ha llevado la defensa de Genoveva tiene previsto solicitar una revisión de la cuantía económica de la indemnización ya que dista bastante del millón de euros que solicitaban inicialmente. Por su parte, la defensa de la revista piensa recurrir la sentencia, ya que alegan que el reportaje se publicó en el marco del derecho a la información y el interés público..