Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada

Garbiñe Muguruza y su pareja Arthur Borgesasiste esperan su primer hijo en común casi un año después de casarse. La extenista con raíces vascas ha subido una publicación a sus redes sociales en las que muestra su vientre de embarazada en varias fotos. Las felicitaciones no se han hecho esperar para la deportista, que hizo oficial que colgaba la raqueta en abril de 2024.

La publicación de Muguruza consta de tres fotos. En la primera, una instantánea en la que posa con un bañador verde y palmeras al fondo. La segunda, la pareja posa sonriente. Y la tercera, la ganadora de Wimbledon y Roland Garros posa junto a un perro en una piscina. «Familia», sostiene junto a varios corazones en el texto del post.

Las muestras de cariño no se han hecho esperar. Sobre todo, del mundo del deporte. Conchita Martínez, su exentrenadora; Aryna Sabalenka, Caroline García, Martita Ortega, Ona Carbonell, Carla Suárez, Juan Betancourt, Lidia Torrent... En pocas horas, el anuncio superaba los 11.000 'me gusta'. La noticia llega casi un año después de su boda íntima con el empresario. Ambos se conocieron en 2021 de manera fortuita en Central Park, cuando la tenista participaba en el US Open. Desde entonces, han sido inseparables. Borgeste lleva una vida discreta lejos de los medios. Mitad español y mitad finlandés, se dedica al mundo del lujo y la moda. Trabajó en Nueva York para la firma Tom Ford y estuvo casado con la patinadora finlandesa Kiira Korpi, de quien se separó en 2021 tras 11 años juntos.

Fue en abril de 2024 cuando Muguruza hizo oficial su retirada definitiva. Lo hizo trece meses después de competir en un torneo oficial por última vez. La deportista hispanovenezolana, de ascendencia eibarresa, es la última española que levantado grandes títulos como Roland Garros (2016), Wimbledon (2017 y la Copa de Maestras (2021). «Ha sido una carrera larga, preciosa con mil anécdotas. Siento que ha llegado el momento de retirarme y abrir una nueva vida. Me siento muy joven para esa palabra, pero quería decirlo y ya está», aseguraba al hacer oficial su decisión: «Todos soñamos con ganar Grand Slams, ser número 1, ser maestra. He conseguido muchos sueños que tenía de niña. Pero no sé muy bien qué es hacer historia. Si es ganar 25 Grand Slams, yo ya sabía que eso no era, pero yo he hecho mi historia», remataba sobre una decisión que ha tomó «poco a poco».