Las ganas que tiene David Bisbal de cantar 'El Burrito Sabanero' en Bilbao El cantante almeriense visita 'El Hormiguero' unos días antes de su concierto en el Bilbao Arena

M. León Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:07

David Bisbal se encuentra en plena gira de conciertos con 'Todo es posible en Navidad', donde interpreta los temas de su disco homónimo. El de Almería hará varias paradas con este tour y llegará a Bilbao este sábado 29 de noviembre con un espectáculo en el Bilbao Arena para el que todavía quedan entradas.

«El año pasado lo petaste con el disco de Navidad, ¿te lo esperabas?», preguntó Pablo Motos al invitado. «Le tenía mucha confianza al disco, aunque no me esperaba todo lo que se generó», aseguró este. Charlando sobre la grabación de este proyecto, el de Requena llegó a comparar al artista con una de las voces de la Navidad por excelencia. «Eres la Mariah Carey española», aseguró. «Bueno, eso son palabras mayores. Yo me siento un privilegiado por haber podido grabar algo así», apuntó Bisbal.

El artista reconoce que está disfrutando al máximo de la gira. «Acabé el concierto en Sevilla y pensé, 'por favor que llegue ya el de Bilbao'. Estoy disfrutando de cada momento», aseguró. En cuanto a si en estas fechas le invade el espíritu navideño, el cantante lo tuvo claro. «Sí, sí. Poner el árbol en casa son risas aseguradas porque los niños están muy ilusionados», detalló el cantante, que reside a las afueras de Madrid con su mujer, Rosanna Zanetti, y sus hijos, Matteo y Bianca.

Ya han pasado dos años de la última visita de Bisbal a Bilbao. En octubre del 2023, llevó a Mirbilla la gira de su anterior trabajo 'Me siento vivo' y reventó el estadio bilbaíno, que estuvo hasta la bandera.