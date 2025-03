El gafe de Aitana con sus parejas y sus proyectos televisivos

A. Mateos Lunes, 3 de marzo 2025, 12:01 Comenta Compartir

Casualidad o no... cada vez que Aitana va a estrenar un nuevo proyecto televisivo tiene que afrontar una ruptura sentimental. Ya le pasó con Miguel Bernardeau. La pareja había compartido reparto en la serie 'La última', que se puede ver en la plataforma de Disney, y poco antes del lanzamiento de la ficción, ambos anunciaron su ruptura.

Esta vez el otro protagonista es el cantante Sebastián Yatra. La pareja disfrutaba de una segunda oportunidad en pleno rodaje del documental 'Metamorfosis' y ahora, que la ficción ya se ha estrenado, Aitana y Yatra ya no están juntos.

De hecho, la catalana anticipó la ruptura durante el documental. «Muy probablemente cuando salga este documental ya no vamos a estar juntos...», dijo entre risas. Luego admitió que era una broma pero hasta miembros de su propio equipo no se sorprendieron con el comentario: «Hostia sabía que lo ibas a decir pero no tan pronto...»

La historia de amor de Sebastián Yatra y Aitana es una montaña rusa constante. Después de un año de relación ambos decidieron darse un tiempo a finales de 2023. En ese momento estaban grabando Akureyri, la canción que cantaron juntos en modo colaboración, y en el documental retornan a aquellos días de grabación y recuerdan lo sucedido: «Empezamos la canción estando juntos y la terminamos no estándolo. Fue duro, pero el mensaje que queríamos dar con la canción es que da igual que a veces no llegues a la meta que tienes establecida en la vida si disfrutas del camino».

Durante las entrevistas que concedieron a los medios en plena promoción de Akureyri, Aitana vive una segunda oportunidad con Yatra y reconoce que «ojalá esté siempre con Sebastián porque le quiero muchísimo» pero matiza en todo momento que «la vida da muchas vueltas». Y, a juzgar por el tiempo, no se equivocó en su predicción.

Cuando lo dejaron por primera vez, la noticia no sentó bien en la familia de la cantante. Aitana confesó que su padre Cosme se lo tomó mal. «A mi padre se le cayó el mundo. 'No quiero que me presentes a ningún chico más, ¿vale? No me apetece', me dijo».