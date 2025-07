Así es Gabriela Hinojosa, la millonaria ganadora de 'MasterChef' y descendiente de los fundadores de Cortefiel La joven de 31 años, vencedora del formato embarazada de seis meses, está enfrentada con sus once hermanos por la jugosa herencia de la familia fundadora del gigante textil

Gabriel Cuesta Martes, 1 de julio 2025, 18:52

En los fogones de 'Master Chef' se cocinó una ganadora a la que le sabrán a poco los 100.000 euros del premio por vencer en la decimotercera edición de este exitoso 'talent' culinario. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera decidieron dar el triunfo a la millonaria madrileña Gabriela Hinojosa. A nadie le sonaba este nombre en el arranque del programa, cuando ella misma desveló la guerra familiar entre ella y sus once hermanos por la herencia de su padre. Una historia tan jugosa como los platos de la final, pero a la que entonces le faltó contexto para saborearla. Hinojosa no pronunció la palabra clave: Cortefiel. De este imperio textil era antigua propietaria varias ramas de su familia. Entre ellas la de su padre, Eduardo Hinojosa García-Puente, cuyo discreto fallecimiento hace un año hizo que todos sus descendientes sacasen los cuchillos. Y no para cortar cebollas.

La joven de 31 años ganó embarazada de seis meses de su tercer bebé, no dudó en recordarle en la gran final. «Mi padre me diría: 'Te lo dije. Sabía que podrías y lo has conseguido». Hinojosa es la undécima de los doce hijos que tuvo el patriarca. Todos ellos comparten la propiedad de varias empresas inmobiliarias con más de 60 millones de euros en activos y una importante colección de arte. Su reparto es lo que, según sus palabras, ha «destruido» su «casa». Era el patrimonio de su progenitor después de que en 2005 las distintas familias Hinojosa vendiesen por 1.400 millones a un fondo capital riesgo su parte de Cortefiel, un imperio textil que ellos mismos crearon antes de 1.900. Lo que comenzó siendo una mercería de barrio acabó siendo un gigante de la moda con 1.200 locales en 37 países. En el caso del padre de Gabriela, le correspondían un 6,55% de la compañía.

Hasta la aparición de Gabriela en el formato de Shine Iberia los Hinojosa se caracterizaban por ser una familia discreta, salvo alguna rara excepción como la boda de Nicolás Hinojosa y Marta O'Connor. Su escaso ruido mediático no se corresponde con su patrimonio:ocupan el puesto 262 en la lista de las familias más ricas de España en 2025, con un patrimonio neto estimado de 270 millones de euros. «Al fallecer él (su padre) se ha vuelto todo muy complicado. Cuando el dinero se mete de por medio, corrompe y destruye una casa. Lo que es una herencia… Es una pena porque yo quería de verdad a mis hermanos. La herencia es un regalo, no un derecho, algo que tendríamos que tener en cuenta los hijos», explicaba al principio del programa. Lo que seguramente no pensó es que sus declaraciones acabarían destapando su cruda guerra familiar.

La madre de Gabriela es María Alejandra Sandra Ortega Manteola, miembro también de una acaudalada familia conservadora. La joven ganadora estudió en el colegio Mater Salvatoris, un centro privado ultracatólico y segregado para ser únicamente femenino, dirigido por las religiosas de la Compañía de El Salvador. Continuó su formación en Administración y Dirección de Empresas en el CUNEF, una universidad privada de Madrid en la que estudió, por ejemplo, el pequeño Nicolás. El precio medio de cada curso oscila entre los 10.000 y los 13.000 euros. Ya fuera de las aulas, se sumergió en el mundo de las finanzas y las consultorías. No desveló su último trabajo, el que abandonó por el mal ambiente familiar para probar suerte en el casting de 'MasterChef'.

Su menú en la final lo dedicó a sus padres, su marido y sus hijos. Una ensalada de atún con crujiente de plancton y otros aderezos; una reinterpretación del bocata de calamares y, como postre, una pavlova con espuma de horchata y varias frutas. Su triunfo conllevó también el dato más alto de 'share' de esta decimotercera temporada del formato. Un 15,1% frente al 13% habitual de cuota de pantalla.

