Gabriela Guillén, ex de Bertín Osborne, arremete contra el cantante: «No ha pagado nada de su hijo» La empresaria anuncia su intención de demandar al artista por la manutención del pequeño de casi dos años

La empresaria Gabriela Guillén explota públicamente contra lo que ha llamado como «desidia» del cantante Bertín Osborne respecto a la manutención y la relación con el hijo que ambos tienen en común. En una nueva entrevista para el programa ¡De viernes! de Telecinco, Guillén expresó su frustración por la «falta de compromiso» de Bertín en aspectos fundamentales de la vida del niño -nacido hace casi dos años tras su breve relación-, y no dudó en anunciar su intención de llevar al artista ante los tribunales.

La situación parece haber llegado a un punto de no retorno, después de varios meses en los que Guillén intentó contactar con Osborne sin recibir respuesta alguna. Según ella, el cantante «no ha mostrado interés por su hijo ni ha cumplido con ninguna de sus responsabilidades económicas». «No ha pagado nada», asegura la modelo.

Este desencuentro parece ser el último capítulo de una relación que nunca terminó de estabilizarse. Guillén relató que tras el famoso posado del pasado verano de Bertín con el niño, en el que parecía que ambos estaban superando las diferencias, el contacto se perdió nuevamente. «No ha habido comunicación. Él no ha mostrado interés por el niño en absoluto», ha sentenciado Guillén.

Aunque ha aclarado que lo que más le duele es la falta de contacto humano y emocional, más allá de lo económico. «No le he pedido que cambie pañales ni que lleve al niño al colegio. Lo único que espero es que, al menos, pregunte si estamos bien, si necesitamos algo. Una simple llamada», ha lamentado.

La disputa también ha alcanzado a Eugenia Osborne, hija del madrileño, quien recientemente expresó su malestar por las críticas hacia su padre. Asegura sentirse herida por las palabras de la modelo, sugiriendo que habían dado pie a una percepción negativa de Osborne como progenitor.

En respuesta, la paraguaya ha aclarado que fue ella quien le pidió a Bertín que informara a sus hijas sobre su embarazo antes de que se enteraran por la prensa. También discrepó con la postura de Eugenia respecto al papel de su padre en la relación con el niño, argumentando que, como madre, la hija de Bertín debería haber dado un paso hacia la reconciliación en lugar de esperar que su padre lo hiciera. «Si realmente te importa, lo harías sin dudar», ha apuntado.

