El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»

Jorge de Frutos (Navares de Enmedio, 1997) llegó a la selección española desde la España vaciada. Y también a 'La Revuelta'. «Soy del Atleti, pero ... he vivido en Entrevías, al lado del Rayo... Es mi segundo equipo favorito de Madrid», le confesaba David Broncano, seguidor del Atlético de Madrid, al delantero del Rayo Vallecano.

El futbolista debutó en septiembre con La Roja. Un premio de Luis de la Fuente al que es el máximo anotador español en la Liga. En Copa esta semana se verán las caras con el Yuncos de Toledo. «En el Rayo el objetivo es llegar a la final. Este año nos toca. Y la de la Conference. Ese es el objetivo», regateaba la pregunta del presentador sobre si le haría ilusión que ganase el equipo pequeño.

Ambos recordaron los balcones de las casas desde los que se pueden ver gratis los partidos en Vallecas, donde ha vuelto el fútbol europeo 25 años después. «Es una conexión con el fútbol popular», ensalzaba Broncano. De regalo, se llevó una camiseta del Rayo con el diez a la espalda. «Está guapa. Qué orgullo. Luego me la pongo en casa», prometió antes de quitársela por tapar el micrófono.

Jorge de Frutos, de la España vaciada a competir por ser el máximo goleador nacional.



En las butacas estaban sus compañeros Dani Cárdenas y Pep Chavarría. «Está crecido. Antes estaba siempre calladito... ahora viene a hacer bromas. Se ríe de ti...», se cachondeaba el guardameta. El cancerbero tiró la piedra para desvelar el mote de De Frutos: el del videobloguer ruso Hasbulla.

Preguntado por su paternidad a los 25 años, De Frutos reconoció que los futbolistas tienen «más facilidades para ser padres». «Mi padre ha sido ganadero toda la vida. Tenía cerdos. Ya no tiene porque es mayor y ahora es agricultor en mi pueblo». Habrá unas 80 personas censadas en ese municipio de Segovia, al lado de Sepúlveda. No se federó hasta los 14 años, cuando se fue allí a jugar. Antes, jugaba con los cinco chavales del pueblo. «Creo que me vino bien para desarrollarme no depender de una cantera. El fútbol de calle. Hacía lo que me salía de ahí, con dos piedras en el frontón», recordaba.

El Rayo Vallecano celebra su centenario volviendo a Europa después de 24 años 👏🏻



«En verano ya venía gente de Madrid. Los más mayores... nos echaban del campo y nos decían a mí y un amigo que nos podíamos quedar», se reía. Allí en su pueblo ayudaba a su padre, que también regentaba durante el verano el bar que lleva su nombre, Faustino. Cerró con las preguntas clásicas. ¿Dinero en el banco? «Seré de los que menos cobra que ha venido... No me puedo quejar. Me he comprado una casa ahora en Madrid. He jugado con dos números en la selección. Estoy alrededor de uno de ellos», dejaba caer. Son el 2 y el 14. ¿Y relaciones sexuales? «Muchos viajes y antes con la selección... Cuando llegas a casa, pues te alegras de verla», sonreía. «Me espera con los brazos abiertos. No te voy a dar más detalles», se reía.