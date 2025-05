Freddie Mercury tuvo una hija secreta, según una biografía que se publicará en septiembre

Leire Moro Lunes, 26 de mayo 2025, 16:37 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

Ya han pasado más de veinte años desde que muriese una de las voces más carismáticas del rock. Aún así, la vida de Freddie Mercury sigue manteniendo cierto misterio, sobre todo su parcela más personal. Las especulaciones todavía rodean la vida amorosa del artista. Ahora, según ha adelantado 'The Daily Mail', una biografía que se publicará en los próximos meses desvela la existencia de una hija que el integrante de 'Queen' tuvo con la mujer de un amigo hace 48 años. Así lo asegura la periodista y autora Lesley-Ann Jones en 'Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love'.

La biografía no revela la identidad de la mujer, se refiere a ella como 'B'. Esta hija nació en secreto en 1976, fruto de una relación que tuvo con la esposa de un íntimo amigo. Aunque 'B' siempre supo que Mercury era su padre, su madre y su marido la criaron como si fuera de ambos. Según el relato, el acuerdo entre adultos fue que la niña viviría con su progenitora y su esposo, mientras el artista mantenía una presencia constante en su vida. Tenía habitaciones propias en sus casas y los visitaba frecuentemente.

Un vínculo estrecho y lleno de cariño

«El vínculo entre padre e hija fue estrecho y lleno de cariño hasta la muerte de Mercury en 1991», recoge 'The Daily Mail'. La joven, hoy con 48 años y dedicada a la medicina, afirma haber hablado casi a diario con su padre durante su infancia, incluso mientras él estaba de gira o grabando discos con 'Queen'. Solo un reducido grupo de personas cercanas al cantante, como su hermana, sus padres, sus compañeros de banda y Mary Austin (exprometida y amiga íntima), estaban al tanto de la paternidad, según afirma Jones. La supuesta hija asegura que Mercury le confió a ella, su «única hija y heredera legal», una colección de diarios privados antes de fallecer. Estos cuadernos, que contienen reflexiones personales del artista, son la base principal del libro.

'B' entregó todos los diarios a la biógrafa en 2021. Pese al escepticismo inicial de la autora, diversas pruebas (fotografías, cartas, extractos bancarios) la convencieron de la veracidad del testimonio. «Mi instinto fue dudar, pero estoy absolutamente segura de que no es una fantasiosa. Nadie podría haber fingido todo esto. ¿Por qué habría trabajado conmigo durante tres años y medio sin pedir nada a cambio?», señala Jones en declaraciones recogidas por 'The Daily Mail'.

Terminar con las especulaciones

La mujer, que actualmente vive en Europa y se dedica a la medicina, «nunca ha pedido dinero ni desea reconocimiento», según la escritora. Parte de su fortuna provendría de un acuerdo legal privado a través del cual habría heredado parte del patrimonio del artista. En el libro, la mujer también comparte una carta en la que explica por qué ha decidido hablar ahora: «Después de más de tres décadas de mentiras, especulaciones y distorsiones, es hora de dejar que Freddie hable. Aquellos que conocían mi existencia mantuvieron el secreto por lealtad hacia él. Revelarme en esta etapa de mi vida es una decisión exclusivamente mía».

En el primer capítulo, escribe: «Freddie Mercury fue y es mi padre. Tuvimos una relación muy cercana y amorosa desde el momento en que nací y durante los últimos 15 años de su vida. Me adoraba y se volcó conmigo. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, para muchos, inusuales o escandalosas, pero nunca afectaron a su compromiso de cuidarme y amarme. Me valoraba como a un tesoro».

¿Quién fue Freddie Mercury?

Freddie Mercury fue y sigue siendo una de las voces más importantes del rock en los años 70, 80 y parte de principios de los 90. Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, su nombre fue Farrokh Bulsara. Sus padres le criaron entre la India y el Reino Unido; su poderosa voz, su personalidad arrolladora y su talento para la composición marcaron un antes y un después en la historia de la música. En 1970 fundó 'Queen' junto a Brian May, Roger Taylor y, más tarde, John Deacon, dando inicio a una carrera que revolucionaría el panorama musical con himnos inmortales como 'Bohemian Rhapsody', 'We Are the Champions' y 'Somebody to Love'.

Mercury pasó a ser una leyenda de la historia de la música no solo por su inconfundible voz, sino por su capacidad para conectar con el público y convertir cada concierto en un espectáculo inolvidable. Fue sumamente reservado con su vida privada. Desgraciadamente, fue una de esas estrellas que se fueron demasiado pronto. El 24 de noviembre de 1991, con solo 45 años, murió por una bronconeumonía que no pudo superar debido a que tenía sida. A pesar de que ya han pasado 24 años desde su muerte, 'Queen' sigue en activo y sus temas más representativos se han convertido en verdaderos himnos.