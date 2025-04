Frank Cuesta, ingresado de urgencia por el veneno de una cobra: «Podría perder los ojos...»

A.M. Sábado, 19 de abril 2025, 13:04 | Actualizado 13:46h. Comenta Compartir

El conocido herpetólogo Frank Cuesta ha sido ingresado de urgencia en las últimas horas debido a la mordedura de una cobra escupidora. La noticia la contó su actual pareja Paloma Ramón, que además trabaja en el Santuario del animalista en Tailandia. La joven ha afirmado, además, que su novio se encuentra «estable» en planta y que los doctores «alucinan con su resistencia al veneno».

La foto adjunta a la información de Frank hospitalizado y con la cara visiblemente hinchada por la mordedura se ha difundido en redes sociales, lo que ha deparado preocupación entre sus seguidores. Paloma Ramón les ha querido tranquilizar con un mensaje a través del canal de Youtube de Frank en el que asegura que el herpetólogo estará de vuelta «en una o dos semanas».

Paloma cuenta que esta cobra «te expulsa el veneno a los ojos» lo que supone «un riesgo» de pérdida de visión. En los casos más graves puede llegar a provocar «un infarto» e incluso «la muerte», añade. Desde la sala de espera del hospital y visiblemente afectada, Paloma afirmaba que Frank «podía perder los ojos». Extremo que, al parecer, no sucederá debido a su mejoría.

Ampliar Imagen de la cobra que atacó a Frank Cuesta. Frank Cuesta

Todo comenzó cuando un motorista advirtió a Frank y Paloma de que una cobra andaba suelta en la parte exterior del Santuario. El animalista fue hacia allí para sacarla de la zona cuando esta le escupió en los ojos. Paloma cuenta que el motorista nunca llegó a especificarles de que se trataba de una escupidora, por lo que el herpetólogo fue sin ningún tipo de protección.

Frank Cuesta volverá a Youtube

Otra de las novedades que contó Paloma Ramón es que Frank Cuesta retomará su canal de Youtube próximamente. «Se está tomando un descanso», informó su pareja. Hace unas semanas el animalista subió un vídeo anunciando que rompía con todo abandonando todas las redes sociales.

Además hacía mención a los problemas legales que mantiene con su exmujer, Yuyee, y con el gobierno tailandés a cuenta de su Santuario. «Yo tengo que dar un paso atrás. No porque quiera o porque sea necesario, sino porque no estoy donde tengo que estar ahora mismo; ni en mi mente ni en mi ilusión, ni en motivación», afirmaba Cuesta en el comunicado emitido hace unas semanas. «No soy mala persona, pero probablemente acabe en la cárcel o deportado. Me tengo que ir del país...», concluyó.

