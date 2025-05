Frank Cuesta se derrumba tras las acusaciones de maltrato animal

Bruno Vergara Viernes, 9 de mayo 2025, 12:23 Comenta Compartir

Frank Cuesta no atraviesa un buen momento. De hecho, está hundido. Unos días después de que se filtraran unos audios en el que el animalista y creador de contenido hablaba de su intención de «poner veneno» a los perros que rondan su Santuario, se ha derrumbado. Un un vídeo, Frank rompe a llorar y explica cómo un amigo, Chi, ha filtrado información sobre él de la que no se puede defender.

Frank ha tratado de explicar todo lo sucedido, sobre los audios y sobre las donaciones que ha recibido. Entre ellas está una de del streamer The Grefg, que le dio 100.000 euros para salvar el santuario. «Se está diciendo que yo escamé a la gente, que la gente donó y que yo me gasté el dinero. Eso es totalmente mentira», dice el animalista.

🚨Frank Cuesta está al límite "Todo lo que yo tenía se está destruyendo poco a poco por un amigo en el que yo confié". pic.twitter.com/iCl5THGZmo — Fley (@fley_es) May 8, 2025

Sobre las donaciones, muchas realizadas por sus seguidores, ha dado sus explicaciones. «El dinero entró, ahí están las cuentas, ahí está el dinero que se donó. No sé dónde estará, pero yo mostré las transacciones que se hicieron y mostré cuando se puso el Santuario a nombre de mis hijos», afirma.

El también creador de contenido se viene abajo y no puede contener las lágrimas. Lamenta que «hay un odio inmerso ahí que no lo consigo entender. Esto no va de animales». Afirma que todo esto que está ocurriendo es obra de una persona en la que confío, que era un amigo, quien es muy posible que difundiera los audios.

"Sí, he comprado animales,... pero no me he hecho rico", son las últimas declaraciones de Frank Cuesta. pic.twitter.com/cbCfUy9Hvl — Fley (@fley_es) May 8, 2025

El vídeo completo no está disponible en Youtube, donde había sido publicado, ya que el perfil está oculto. Bajo el título 'No puedo más', Frank rompe a llorar desconsoladamente y dice que no ha matado animales. «Todo eso que se ha dicho, son putos audios a un amigo, ¿dónde están los perros muertos?».

Sin embargo, sí que ha confesado haber comprado animales «en situaciones excepcionales», pero afirma que «no lo ha hecho con el ánimo» de hacerse rico.