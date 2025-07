Frank Blanco desvela el motivo de su salida de 'Zapeando': «No fue decisión mía, aunque lo vendí así»

Marina León Jueves, 3 de julio 2025, 09:56 Comenta Compartir

'Zapeando' se ha convertido en uno de los programas de sobremesa con mayor audiencia. El espacio de La Sexta nació en 2013 con Frank Blanco al frente. El catalán dijo adiós en 2019 y le pasó el testigo a Dani Mateo. En un principio, el propio comunicador afirmó que la salida había sido por decisión propia, pero seis años después, desvela que no fue así. «Esto no lo he contado nunca», comienza explicando en el podcast 'Te va a picar'. «No fue decisión mía, aunque lamentablemente lo vendí así», añade.

«En aquel momento pensé que jugaba más a mi favor decir que era decisión mía, que contar la verdad, que me pareció una cosa un poco fea», confiesa. Según explica, el actual presentador de 'TardeAr', se marchaba de vacaciones de verano un viernes «y esperaron hasta ese mismo día por la mañana para tener la conversación conmigo. Si hubiera dependido de ellos, ese día hubiera sido mi último programa», asegura. Sin embargo, «conseguí irme de vacaciones, volver y cerrar toda la temporada. Y hacer el relevo como yo consideraba que se tenía que hacer con Dani Mateo», aclara.

Blanco cuenta que para él 'Zapeando' era como «su hijo», por lo que deseaba lo mejor para el futuro del programa. «A veces pasa que cuando a ti te sustituyen por alguien, te enfadas con ese alguien. Yo no me enfadé con Dani Mateo, porque no hay que equivocarse en estas cosas, no es el enemigo», indica. Por último, cuenta que sus últimos meses en el programa fueron «extraños». «Que tampoco me extraña que dijeran: 'pues mira que lo presente otro', porque yo daba un poquito de guerra», concluye.

