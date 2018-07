Francisco quiere ir a Eurovisión El cantante Francisco. «Yo soy trabajador. Me encanta trabajar. Me encantan los retos. Me gusta medirme en mi trabajo. Me encantan los festivales», aseguró el cantante en el programa 'Viva la vida' ELCORREO Lunes, 23 julio 2018, 22:07

«Me encantaría ir» a Eurovisión, confesó Francisco el pasado domingo al programa 'Viva la vida'. El cantante que alcanzó el éxito gracias a su participación en el extinto Festival OTI de la Canción -ganó en dos ocasiones; en 1981 con el tema 'Latino' y en 1992 con 'A dónde voy sin ti'- lo argumentó así: «Yo soy trabajador. Me encanta trabajar. Me encantan los retos. Me gusta medirme en mi trabajo. Me encantan los festivales».