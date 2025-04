La fotos de Emma García vestida de hombre hippie de los 60 que la sonrojan: «Tengo un pasado...»

A.M. Sábado, 19 de abril 2025, 11:08 Comenta Compartir

El equipo de 'Fiesta' le ha gastado una pequeña broma este Viernes Santo a su 'jefa' Emma García, que ha acabado sonrojándola. Con una alarma a todo volumen anunciaban que tenían una información comprometedora de un miembro del programa y minutos después desvelaban que la persona afectada era la presentadora navarra.

La conductora no daba crédito a lo que escuchaba y afirmaba desconocer por completo de qué se trataba todo aquello. Sus colaboradores de plató optaron por darle una pista y le explicaron que iban a salir a la luz algunas fotos de su pasado.

El programa reveló las fotografías y los espectadores pudieron ver a Emma García disfrazada de hombre hippie de los años 60. Un disfraz muy trabajado que incluía su respectiva barba, pelo largo, guitarra... y muchos elementos más.

Ampliar Emma García, disfrazada de hippie. Telecinco

Emma García se llevó las manos a la cara, asombrada y sonrojada. «Es muy fuerte. Tengo un pasado, ya está. Soy yo, guapísima no, en todo caso guapísimo», dijo entre risas dejando claro que no se trataba de una imagen creada por la Inteligencia Artificial.

El origen de estas fotos está en un reportaje fotográfico que la navarra hizo hace un tiempo. «Era una estupenda fotógrafa. Iba dando los pasos y te iba transformando de arriba a abajo hasta que salió este hippie de los años 60», desveló antes de contar una curiosa anécdota que le ocurrió tras el reportaje: «¿Sabéis que me pasó cuando vi el resultado? Que me hizo recordar a mi abuelito... Yo me gusto, me gusto más que así, me veo con punto».

