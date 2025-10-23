El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Romeo Becham en una foto colgada en sus redes sociales. IG

La fotografía que vuelve a unir a Romeo Beckham y Kim Turnball

Una publicación del hijo de Victoria Bechkam en redes confirma la segunda oportunidad de la joven pareja

Joaquina Dueñas

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:02

Comenta

Romeo Beckham ha publicado en sus stories de Instagram un selfie en blanco y negro junto a la que creíamos su exnovia, Kim Turnball. Una imagen que se ha interpretado como la confirmación de que la pareja se habría dado una segunda oportunidad. En ella parecen los dos bien abrigados, con gorro y chaqueta de cuero él y con una gran bufanda de cuadros ella. Antes de este gesto, el hijo de Victoria Beckham ya había desatado los primeros rumores de acercamiento al dar 'me gusta' a una publicación de la modelo el pasado septiembre. Además, también comentó con un emoticono de cara derretida una foto en bikini que la joven publicó en octubre.

Romeo y Kim rompieron el pasado junio, después de siete meses juntos. Poco más de medio año en el que la modelo se vio señalada como la causante del distanciamiento entre Brooklyn Beckham, con quien habría tenido un affaire con anterioridad, y su familia. Un extremo que no dudó en desmentir afirmando que nunca había estado involucrada románticamente con el hermano de su novio y que no había ocurrido nada más que «una amistad escolar a los 16 años».

En este sentido, la separación de Romeo y Kim no propició ningún acercamiento de Romeo con su familia. De hecho, el pasado 2 de agosto, Romeo y su esposa, Nicola Peltz, celebraron una segunda boda a la que no estuvieron invitados los Beckham. Recientemente, fuentes cercanas a Broklyn han expresado al 'US Weekly' que «no tiene interés en arreglar las cosas en este momento» con sus padres. «Se enfoca en vivir una existencia libre de conflictos y ha construido junto a Peltz su propio entorno, donde ambos se muestran satisfechos», han explicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  9. 9 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  10. 10

    Malestar en las empresas por las dudas y los costes de la atención obligatoria en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La fotografía que vuelve a unir a Romeo Beckham y Kim Turnball

La fotografía que vuelve a unir a Romeo Beckham y Kim Turnball