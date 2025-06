Final histórica en 'El Conquis'... y Gorka Ibarguren se rebota

A. Mateos Martes, 17 de junio 2025, 08:43 Comenta Compartir

'El Conquis' vivirá el próximo lunes una cita histórica. Por primera vez en las 21 ediciones del reality vasco, tres mujeres se jugarán la corona. Ari, Carra y Marcela son las tres protagonistas de la primera final femenina de la historia del programa, que podrán seguir en etb2 el próximo lunes 23 de junio a partir de las 22.25 horas.

Aunque para llegar a este punto, antes los concursantes tuvieron que vivir la asamblea más difícil del programa. Ari, Carra, La Ratxel, Marcela y Álex debatieron sobre quién no merecía estar en la gran final. Y todas las lanzas fueron a parar a Ratxel. Cuando esta se vio ya completamente eliminada y fuera de la final, el programa le dio una nueva oportunidad. Iba a medirse en duelo a otro concursante y quien superase la prueba llegaría a la final.

La Ratxel tomó entonces la decisión que marca la historia de esta edición de 'El Conquis'. En vez de optar por dos de sus rivales esta escogió medirse en duelo con Álex, el último hombre del reality. Quería propiciar la primera final femenina de la historia de 'El Conquis'. Y la jugada le salió redonda.

El bosque de bambús iba a determinar la identidad de los finalistas pero ni Álex ni La Ratxel lograron superarlo. El primero sufrió varias caídas y no llegó al mínimo, mientras que la segunda no pasó ni del primer bambú. Ambos quedaban fuera del programa a las puertas de la final.

Patxi Alonso y Lur Errekondo les comunicaron a Ari, Carra y Marcela la noticia. Estas lo celebraron con una gran comida en su última noche en el campamento.

El que salió menos contento fue Gorka Ibarguren. El capitán de los azules no entendió por qué Ratxel fue a por Álex solo por propiciar una final femenina. Y así lo hizo ver en sus redes sociales: «Este miércoles no podré estar en el debate, así que dejo aquí mi aportación respecto al capitulo. Rachel, Alegrarse de que ningún hombre llegue a la final solo por ser hombre es exactamente el tipo de discriminación que decís combatir. No me ha gustado nada».