Filtran la conversación de Marta Hermoso con el empresario al que supuestamente robó: «Estoy con paranoia»

Leire Moro Miércoles, 23 de abril 2025, 16:16 | Actualizado 17:09h.

Tras la detención de la influencer Marta Hermoso y de otras tres personas por su presunta implicación en el robo de 400.000 euros en joyas y efectivo al reconocido empresario mexicano, Enrique Abascal, de 43 años, 'El programa de Ana Rosa' ha revelado la conversación que ambos tuvieron después de la sustracción. La presunta víctima había llegado a España el 25 de septiembre y, solo tres días después, descubrió que su habitación del hotel había sido forzada y que la caja fuerte, con joyas y efectivo, había desaparecido. Según han relatado en el espacio de Telecinco, Abascal se puso en contacto con la influencer para informarle de lo que había pasado. Poco después Marta Hermoso comienza una conversación por mensajes en la que le expresa su preocupación: «Estoy en shock; cuando quieras, llámame. ¿Estás bien?», le escribió.

Sin embargo, la charla rápidamente cambió de tono. El empresario, visiblemente afectado, comenzó a sospechar de la influencer. Ella respondió molesta: «Me parece de muy mal gusto que estés de mal humor conmigo cuando solo estoy preocupada por ti. Te deseo que averigües quién te hizo eso lo antes posible». Pese a que el mexicano intentó cortar el diálogo, Hermoso insistió.

«Me siento súper mal por ti, te lo juro… no lo entiendo. Estoy al teléfono con mi mamá porque, aunque no lo creas, tengo miedo… no sé si alguien te venía siguiendo. No creo, ¿no? Estoy con paranoia, piensa que yo vivo sola», le explicaba Hermoso, ante lo que Abascal respondió de forma tajante: «¿Por qué? ¿Tienes relojes caros también?». Ella negó tener objetos de valor y le reprochó su actitud. «No sé a qué te dedicas, ni se nada sobre ti. Pero si te ha pasado esto, es porque sabían quién eres o qué tenías». «Soy empresario, como el 90% de tus amigos. Así que no te preocupes, van a investigarlo», intentó zanjar él.

El resto de implicados

El programa de Telecinco también se ha puesto en contacto con las otras tres personas arrestadas. Uno de los ellos, con un historial de nueve detenciones previas, se mostró desconcertado cuando se le preguntó sobre el presunto delito. «A ver, es que no te estoy entendiendo la verdad muy clara ahora mismo», comenzó a decir el sospechoso durante la conversación. Más tarde, intentó desviar la atención, afirmando que se habían equivocado de persona: «No sé de qué me estás hablando, ¿te estás confundiendo o algo? Que mira, que yo no sé nada, que no soy Isaac ni nada, que muchas gracias, hasta luego». A pesar de sus intentos de desvincularse, su largo historial criminal genera dudas sobre su versión.

El segundo sospechoso, con un total de 72 arrestos anteriores, también negó cualquier vínculo con el asalto. La mayoría de sus detenciones están relacionadas con robos con fuerza y, al igual que el primero, trató de alejarse de las acusaciones: «Yo no me dedico a esas cosas», aseguró. Cuando se le preguntó si había estado involucrado en la planificación del robo, su respuesta fue evasiva: «No, no, no, ni me dedico a esas cosas». Añadió: «Y yo qué sé. Mi versión... Pues ya cuando me toque una citación con el juez, pues ya iré, ¿no?».

Testigo del robo

En el atestado policial al que ha tenido acceso 'El programa de Ana Rosa' también aparece una mujer que habría sido testigo del robo y amiga de la influencer detenida, quien además es señalada como una de las presuntas autoras del delito. Ella negó saber algo de la sustracción. «Yo no tengo nada que ver, a mí no me han llamado ni nada, no tengo por qué ir a declarar ni nada. Vamos, que si me llamaran, iría feliz de la vida», dijo durante la entrevista.

A pesar de su negativa, la testigo dejó claro que lo único que desea es que se resuelva el caso: «Yo lo que espero es que se encuentre a la persona que ha sido lo antes posible. Porque, jolín, si no ha sido ella, imagínate, pues también es una putada para ella. Y si ha sido ella, pues ya se sabrá con la investigación».

