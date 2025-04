La filosofía estoica aplicada por Marcos Vázquez, experto en fitness: «Lo difícil lleva a una vida más satisfactoria»

Gabriel Cuesta Lunes, 7 de abril 2025, 22:38 | Actualizado 22:51h. Comenta Compartir

Aplicar principios filosóficos del siglo III antes de Cristo a la vida moderna como receta para una buena salud mental y física. Marcos Vázquez, divulgador de salud asturiano con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram @fitness.revolucionario, se apoya en el estoicismo en sus consejos para tener una vida mejor. En el Aula de EL CORREO, completamente llena este lunes para escuchar su charla, ha sintetizado las siete lecciones que ha extraído de esta corriente en su manual reeditado 'Invicto' (Grupo Editorial Círculo Rojo), su best seller con el que ya en su día triunfó al desgranar sus recetas para la salud.

Ingeniero de formación, Vázquez dio un vuelco a su vida al popularizar el concepto «Fitness revolucionario». En su publicación basa sus siete pilares para optimizar salud física y mental en la escuela filosófica fundada por Zenón de Citio, filósofo nacido en Chipre que sobrevivió a un naufragio, pero perdió en él todo lo que poseía. «A veces no es tan importante el conocimiento como la mentalidad. No hay que reinventar la rueda, simplemente hacerse unas preguntas que todos deberíamos formularnos. La naturaleza humana no ha cambiado tanto desde el mundo grecorromano a la actualidad. No son muy distintas las preocupaciones de un joven que trabajaba para un poderoso senador romano que la del becario de una gran empresa del siglo XXI», defiende el este creador de contenido, que respaldó su charla en numerosas analogías y frases de pensadores como Séneca o Marco Aurelio.

Estas son las siete lecciones de Vázquez extraídas del estoicismo para la vida moderna en base a sus tres grandes principios: eudaimonía (se traduce como felicidad, aunque se refiere al sentimiento de autodesarrollo), virtud y tranquilidad. «El principal peligro es la comodidad. Entrenar, comer bien, irme a la cama a la hora que toca… las acciones difíciles llevan a una vida más satisfactoria», defiende.

Siete lecciones del estoicismo clásico para la vida moderna

Lección 1. 'Distingue entre lo que controlas y lo que no'. «Lo que puedo controlar es cómo respondo a las cosas que me pasan. Hay que separar lo que depende o no de uno mismo. No puedes controlar las reacciones de los demás, sus pensamientos demás… pero sí puedes hacer un plan de acción sobre lo que sí», resume. Recomienda rebajar la preocupación sobre lo que viene a futuro para que «afecte menos» y así ser más feliz y no sufrir. Y pone un ejemplo. «Imagínate un arquero. Bajo su control está el arco que elige, cuánto tensa la cuerda, lo que ha entrenado… pero cuando salga flecha ya está en manos del destino. El viento, que se mueva la diana...». «La salud, por ejemplo, depende de nosotros en parte. Comer bien, hacer deporte... pero otras circunstancias no», termina para poner encima de la mesa el concepto 'tricotomía del control'.

Lección 2. 'Domina tus pasiones'. «Hay que evitar las emociones desproporcionadas. El miedo, por ejemplo, es bueno. Nos advierte de peligros como caer por las escaleras. El problema es tener miedo a cosas que no deberíamos temer. Hay que hacer un análisis de la emoción y preguntarte qué es lo peor que me puede pasar si no consigo algo. Aprobar un examen, por ejemplo. Al cuestionar nuestras emociones, podemos llegar a respuestas más planificadas frente a reacciones automáticas».

Lección 3. 'Amar el destino'. «No es solo aceptar las cosas que nos pasan, sino darle una vuelta a los problemas y convertirlos en cosas buenas», explica poniendo como ejemplo el caso del escultor griego Fidias. «Epicteto decía que siempre hacía sus obras lo mejor posible independientemente del materia. Si era marfil y oro o bronce. En la vida queremos lo mejor, pero si nos dan lo que nos dan... con ello tenemos que hacerlo lo mejor que podamos», resume.

Lección 4. 'Vive en el presente'. Explica este ingeniero que esta lección bebe en cierta manera del budismo. «Es cierto que los estoicos eran personas más de acción. Proponían una meditación activa y prestar atención a todos. A tus pensamientos... Si algo te preocupa, intenta verte desde fuera para evitar fusionarte con las emociones. Somos capaces de dar mejores consejos a amigos que a nosotros mismos. Si piensas demasiado en el pasado, aparece el remordimiento. Y si lo hace en el futuro, la ansiedad por las cosas malas que me van a ocurrir. El estudiante debe pensar en estudiar, del examen de mañana ya se preocupará ese mismo día», expone.

Lección 5. 'Sé agradecido'. «Es un punto dificil porque estamos cableados genéticamente para percibir todo aquello que está mal. Somos los herederos de aquellas antepasados que sobrevivieron, de los ansiosos y preocupados por pasar las penurias. A los agradecidos se los comía el león», desgrana el ponente. El autor del libro reconoce que ahora «vivimos en un mundo mucho más seguro», pero «seguimos con ese sesgo negativo para ver todos los peligros». «Los estoicos proponen dar la vuelta a eso y buscar ser agradecidos. Tenemos tendencia prestar atención a las cosas malas que nos han hecho y no las buenas. Es más fácil sentir envidia o resentimiento. Si cambiamos esto, reducimos la ansiedad», propone.

Lección 6. 'Haz cosas difíciles'. «El principal peligro es la comodidad. Hablaba Séneca de la incomodidad voluntaria, inspirado en el mito de Hércules y la elección del camino difícil en la vida, pero con propósito, frente al fácil», pone de relieve el asturiano. «Entrenar, comer bien, irme a la cama a la hora que toca… son decisiones difíciles, pero las fáciles llevan a una vida menos satisfactoria. Los estoicos asociaban la disciplina con la libertad».

Lección 7. 'Valora tu tiempo'. «Decía Seneca que no tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida, si sabes usarla, es larga. Cuánto tiempo gastamos en 'reels' de influencers, cotilleos… y cuánto te queda para ti. Muchas veces usamos la falta de tiempo como excusa», zanja.

