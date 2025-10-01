El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fernando Tejero desvela su mala experiencia en 'Masterchef': «Estos hijos de... me van a hundir la vida»

El actor participó en el 'talent show' en 2016 y denuncia que el programa «está guionizado» y «es todo mentira»

A.M.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:10

El actor Fernando Tejero ha sorprendido a todos con su testimonio en el podcast 'Poco se habla'. El intérprete se ha abierto por completo y ha contado detalle por detalle cómo fue su paso por 'Masterchef Celebrity' en 2016. Para el querido personaje de series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina' el 'talent show' de TVE y Shine Iberia «está guionizado» y «es todo mentira».

«El primer responsable de la cagada fui yo porque no quería ir», afirma mientras desvela que se convirtió en concursante oficial porque «era muy amigo» de la hermana de la CEO de Shine Iberia, productora del programa. Tejero asegura que siempre tuvo dudas de si entrar o no al reality pero finalmente accedió. Aquello no fue bien: «El primer día me dije 'eres gilipollas, ¿qué haces aquí?'».

A medida que avanzaba el programa, según el testimonio de Tejero, se veía que estaba todo «guionizado». «Asignaban roles desde el guapo y el simpático hasta el amargado y el borde», desvela. Este último, supuestamente, le tocó a él: «A mí me decían por el pinganillo, 'dale caña a Loles León'».

Tejero confiesa que cuando peor lo pasó fue en el estreno en televisión. «Fui viéndola y mirando las redes. Me dio ansiedad porque la gente decía 'este tío es un borde', 'este tío es un mierda'... Y era mentira. Yo tengo mi mala hostia como cualquiera, pero ahí lo montan», asegura. «No lo volví a ver más. Fui como Drácula cuando ve una cruz... Yo decía: 'Los hijos de puta estos me van a hundir la vida'», sentenció.

Fernando Tejero no es el primero que acusa a 'Masterchef' y Shine Iberia de guionizar el programa. Patricia Conde ya acusó al 'talent show' de permitir drogas y sabotear a concursantes

