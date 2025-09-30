Fernando Tejero carga contra María Pombo por cuestionar su amistad con Pablo Castellano: «Es para hacérselo mirar» El conocido actor ha recordado la polémica en la que se vio envuelto hace años por su buena relación con el marido de la influencer

Marina León Martes, 30 de septiembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

A María Pombo le persigue la polémica. En esta ocasión le salpica tras unas declaraciones del actor Fernando Tejero, quien compartió con el marido de la influencer, Pablo Castellano, una gran amistad que duró más de diez años. Al parecer, se conocieron durante un rodaje e hicieron buenas migas. Pero la relación se rompió de un día para otro.

«Me relacionaron con Pablo Castellano. Estando embarazada María le dijeron, 'finaliza la extraña relación entre Fernando y Pablo'», ha recordado el actor en el podcast 'Poco se habla', presentado por Ana Brito y Xuso Jones. «Daban a entender que habíamos estado liados», continua, algo que incluso pensó y afirmó la propia María. «Ella dijo: 'yo pensaba que Pablo era gay porque era amigo de Fernando Tejero'», añade.

«La verdad es que a Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar», sentencia Tejero. «No admiten que un gay puede tener amigos heterosexualeses, o al contrario. Es una cosa, por desgracia, educacional», lamenta y asegura que ha pasado página de aquello y que no le guarda rencor a la influencer. «Quien tiene boca, se equivoca y está perdonada», concluye.

María Pombo se pronunció sobre este tema en 2022, durante una entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. «Rondaba por ahí que Pablo era gay porque era muy amigo de Fernando Tejero. Entonces pues al estar solteros, se hablaba de que de repente podía tener un amigo que era gay. Yo fui a su perfil y dije, pues es muy guapo, puede ser gay perfectamente. Está fuerte, guapo, pues dije bueno, es gay seguro, encima me está preguntando por cosas monísimas», comentó.