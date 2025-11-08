El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...» El cantante español protagoniza una polémica intervención al recoger un premio en la gala de Los 40 Music Awards

G. Cuesta Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:27 Comenta Compartir

Hay elogios que a veces son dardos afilados. Al menos, lo que parece es que el discurso de Dani Martín en la última gala de Los40 Music Awards tiene cierta mala baba y atiza a Rosalía y Aitana, por mucho que diga que es un «placer» tenerlas como artistas en España. El exlíder de 'El Canto del Loco' subió al escenario para recibir el premio a mejor artista en directo y mejor canción. Y su intervención fue cuanto menos llamativa. Un jardín en el que se metió él solito.

El 'palo' en cuestión llegó cuando habló sobre las dos artistas de tal manera que acabó haciéndolas de menos al compararlas con otro artista, Dani Fernández. «En nuestro país es un placer tener a artistas como Rosalía, como Aitana, como Ed Sheeran... Pero para mí lo más importante es ver en el escenario a gente como Dani Fernández, que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro y que tenemos esperanza. Un aplauso para él», lanzaba. Resulta también curioso que mencione a Sheeran, ya que nació en Reino Unido.

Dani Martín está muy GAGÁ, que necesidad de desmerecer a Rosalía o Aitana en una gala de premios…. pic.twitter.com/wtGlOudfw1 — Juan La Mattina (@JuanLaMattina) November 7, 2025

Las redes sociales ha considerado las palabras de Martín como feo gesto hacia dos de las principales voces femeninas del nuevo pop español. No es la única polémica en la que se ha visto envuelto el cantante últimamente. Al lanzar su último álbum a finales de 2024, 'El último día de nuestras vidas', lanzó duras críticas al reguetón en su tema 'Novedades Viernes'. stoy harto de ese ritmito que me hace vomitar» o «Dueto con J Balvin que suene para radio y que lo haga Bizarrap… Un poco de 'autotune', estrofa pegadiza y en el medio siempre un poco de rap» son algunos de sus frases.