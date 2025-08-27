Las fechas de regreso de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero': ¿Quiénes serán los primeros invitados? Pablo Motos y David Broncano, que aspiran a liderar las audiencias en el 'access prime time' tras una lucha encarnizada la temporada pasada, han optado por seguir estrategias diferentes en su vuelta de vacaciones

Silvia Osorio Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:59

'La Revuelta' y 'El Hormiguero' protagonizaron la temporada pasada una guerra por las audiencias sin precedentes en la historia de la televisión en España. La batalla entre David Broncano y Pablo Motos por liderar el 'access prime time' desembocó, incluso, en una polémica por supuestas presiones a los invitados del programa de Antena 3 para que no acudan antes a su máximo competidor.

Una rivalidad que, transcurridos unos meses, se suavizó. A pesar del arranque apoteósico de Broncano, fue Motos quien se fue de vacaciones con mejor sabor de boca, ya que su programa finalizó imponiéndose al de Broncano en cifras de espectadores y cuota de pantalla. Ahora está por ver qué ocurrirá esta temporada. Si se amplía la brecha entre ambos programas, si 'La Revuelta' le pisa los talones a Trancas y Barrancas, si hay sorpasso...

Con una semana de diferencia

Tanto el espacio de Atresmedia como de La 1 ya tienen fecha oficial de regreso. Y no es la misma. Motos empezará este mismo lunes. Antena 3 ha comenzado a promocionar el regreso de 'El Hormiguero', que cumplirá su temporada 20, con una potente campaña en la que se refiere al programa como el «más esperado de la televisión».

El de Requena arrancará a las 21.45 horas. Como es habitual en el primer programa tras el verano, se estrenará la película de la temporada 19 con todos los invitados del curso pasado. Por su parte, la cadena pública mantiene un perfil más bajo y las redes sociales del programa no se han actualizado. Las emisiones de 'La Revuelta' comenzarán el lunes 8 de septiembre. Por tanto, habrá que esperar una semana para comprobar cómo acaba el primer asalto entre ambos presentadores.

Por el momento, de lo que no se sabe nada es de los invitados. Broncano, a priori, mantendrá su estrategia de mantener en secreto sus entrevistas hasta última hora. 'El Hormiguero' sí anuncia con una semana de antelación las caras conocidas que acudirán al programa, pero a día de hoy aún no se han anunciado.