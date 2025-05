Faustino Oro, el 'Messi del ajedrez' de 11 años visita 'La Revuelta'

Marina León Martes, 6 de mayo 2025, 22:56 Comenta Compartir

«El maestro del ajedrez más joven llega desde Argentina». David Broncano recibió el martes la visita de Faustino Oro, un prodigio en este deporte que con tan solo 11 años se ha convertido en toda una eminencia. Apodado 'El pibe de oro' o 'El Messi del ajedrez', se deslizó por el tobogán y desató los aplausos en el espacio de La 1.

En marzo de 2024 a uno de los más grandes de la historia, Magnus Carlsen, número uno del mundo, y al número tres, Hikaru Nakamura. «Me volví un poco loco», confesó. Esta fue la primera vez que 'Fausti', como le llaman de manera cariñosa, pisaba un plató.

Comenzó a jugar ajedrez durante la pandemia «y ahora entreno unas seis horas al día», explicó. Profundizó en el juego de manera autodidacta y continuó formándose con varios maestros y profesores. Después de solo tres años jugando al ajedrez, y con tan solo nueve años, se convirtió en el ajedrecista más joven en obtener una norma de Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez.

No es el lápiz más afilado del estuche pero se le quiere igual ❤️#LaRevuelta @FaustiOro @ArturoValls pic.twitter.com/1NVCU57tMF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 6, 2025

Broncano quiso saber si únicamente se enfrenta a chavales de su edad. «Que va, juego contra adultos. De hecho, desde 2022 no juego con nadie de mi edad», afirmó y se declaró un auténtico fanático del ajedrez. «Juego al fútbol para pasar el rato, pero no es lo que más me apasiona», añadió.

El año pasado, Faustino consiguió también su segunda y tercera norma de Maestro Internacional, llegando a sumar los 2400 puntos. Para acabar el programa, Broncano y Faustino se retaron a una partida. Tras unos minutos de tensión, el cómico vio que no tenía nada que hacer: «Me rindó», exclamó. Después de un fuerte apretón de manos entre ambos rivales, el público vitoreó al joven y le pidió «el baile de la victoria» que el ajedrecista hizo encantado.