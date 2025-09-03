El famoso actor de 'Anatomía de Grey' que se convierte en cuñado de Tamara Falcó La actriz Alejandra Onieva, hermana del marido de la marquesa, y Jesse Williams, que dio vida al doctor Jackson Avery, han comenzado un romance

Tamara Falcó y el universo de Hollywood se han unido de forma inesperada. Y no porque la marquesa de Griñón haya decidido iniciar una carrera como actriz. El motivo de esta sorprendente conexión es familiar: su cuñada, la actriz Alejandra Onieva, ha iniciado un romance con Jesse Williams, el famoso actor que dio vida al doctor Jackson Avery en 'Anatomía de Grey'.

La revista 'Hola' confirma la relación de la hermana de su marido, Iñigo Onieva, con el intérprete, al que conoció durante el rodaje de la serie italiana 'Hotel Costiera', que tuvo lugar en la primera mitad de 2024 y en la que ambos comparten cartel. Se estrenará en Amazon Prime el próximo 24 de septiembre.

Ampliar Jesse Williams, en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. EFE

La actriz, íntima del modelo bilbaíno Jon Kortajarena, ha sido captada en Madrid muy acaramelada con Williams, quien tiene dos hijos fruto de un matrimonio anterior. En las imágenes se ve a la pareja muy cómplice, compartiendo risas, miradas y besos. Asimismo, ambos han acudido al Festival Internacional de Cine de Venecia, pero no pasaron juntos.

Jesse Williams nació el 5 de agosto de 1981 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Adquirió una gran fama por su papel en 'Anatomía de Grey', serie que continúa emitiéndose en Disney+. En la popular ficción permaneció durante más de una década , hasta 2021.

En el plano personal, se le conocen tres relaciones anteriores, con la periodista americana Taylor Rooks y la directora de cine Ciarra Pardo, tras su separación, en abril de 2017, de la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee, madre de sus dos hijos: Sadie, de once años, y Maceo, de diez. Por su parte, la cuñada de Tamara Falcó, de 33 años, rompió en 2022 con el también actor Sebastian Stan.