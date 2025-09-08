Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma Llevaba tiempo delicada por una neumonía que se le complicó con una patología en el corazón

M. Moreno Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:32

Dnoé Lamis, hermana mayor de Carolina Sobe, ha fallecido a los 53 años tras llevar ingresada en la UCI desde el pasado mes de julio. La colaboradora de televisión, actualmente en 'No somos nadie', el nuevo programa de Ten y Quickie con María Patiño y Belén Esteban, ha comunicado en redes sociales la muerte de su hermana, que trabajaba en el mundo de la música tras sus pinitos como reportera.

«Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero hermana. 24/03/1972 - 07/09/2025», ha escrito en su perfil de Instagram junto a una imagen de Dnoé, cuyo verdadero nombre era Silvia Sobe. Había trabajado en programas como 'Estas no son las noticias', de Cuatro, y llevaba tiempo centrada en la industria musical, en la que ha colaborado con artistas como Mala Rodríguez y Rafael Amargo, según recuerda Lecturas.

Carolina Sobe, a la que conocimos tras su participación en 'Gran Hermano' y que ha participado en otros realities como 'Gran Hermano Dúo' o 'Supervivientes', ya había hablado en el espacio en el que colabora del estado de salud de su hermana. «Mi hermana mayor lleva 40 días en coma ingresada en la UCI. Lleva mucho tiempo delicada porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral», explicó en directo el pasado 3 de septiembre.

Entonces confesó por qué había salido corriendo del programa de estreno, el 1 de septiembre. «Tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba. ¿Qué pasó? Que al cambiarla de hospital nosotros entendimos que la iban a operar e iba a fallecer. Me dijeron que la trasladaban, entendí que la iban a operar, y me volví loca. Entonces, salí disparada», desveló en un momento en el que parecía que su hermana iba mejorando.