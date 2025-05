El extraño regalo de Albert Pla que se comió David Broncano: «Es un bombón con las cenizas de un amigo»

Gabriel Cuesta Miércoles, 14 de mayo 2025, 22:36 | Actualizado 22:45h. Comenta Compartir

«Vaya dos invitados. Dos músicos increíbles». Nunca antes habían acudido juntos al programa de David Broncano, pero sí por separado. El rapero Kase.O y el impredecible Albert Pla acudieron a 'La Revuelta'. ¿El motivo? Presentar su nuevo tema conjunto, 'Todo me va bien'. Una apuesta que choca y que no pasó desapercibida para el humorista. «¿Qué os dicen cuando os ven juntos?», se reía.

Broncano le recordaba el cierto «caos» que apreciaban los espectadores en su entrevista. «Me he ido acostumbrado. Como no preguntas nada...», se encogía de hombros. «Nos entendimos desde el principio. Porque yo no pregunto nada y tú no respondes nada», recogía el cable el presentador, que definió como «experiencia sensorial» su primera charla. Esta vez, llevó al programa un bombón «hecho con las cenizas» de un amigo recientemente fallecido.

«Le gusta a la gente. Jordi Évole me dijo que estaba muy rico». Broncano no dudó en comérselo. «¡La sociedad de la nieve'», se reía Grison. «Me parece bonito convertir la muerte en algo dulce», reflexionaba el humorista. «Qué buen regalo». El obsequio del rapero Kase.O fue algo más normal, una bolsa de plástico de su tienda del grupo 'Violadores del verso' en Zaragoza.

Los que veis esta basura desde siempre, recordaréis la primera entrevista de Albert Pla. De los pocos que han conseguido dejar en fuera de juego a Broncano. #LaRevuelta @pla_albert @KaseO_real pic.twitter.com/WmmThcVdV1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 14, 2025

Los dos invitados repasaron dónde estaban cuando se produjo el apagón masivo en España. Pla ni se enteró, pero el rapero maño se agobió mucho. «Estaba ensayando. Fui al coche y puse la radio. Me fui a dormir para no vivir eso. Me desperté cuando ya todo había vuelto a la normalidad. No me daba buen rollo». «Buena actitud ante una catástrofe. A 'mimir'», decía con cachondeo Broncano.