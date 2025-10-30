El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El extraño e inquieteante mensaje de Daniel Sancho desde la prisión en Tailandia

El chef fue condenado hace un año a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta

A.M.

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:24

Comenta

Daniel Sancho ha roto el silencio que mantiene desde que hace dos años ingresase en la cárcel acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El chef español, que fue condenado a cadena perpetua hace un año, ha escrito un extraño e inquieteante mensaje en sus redes sociales desde la prisión de Surat Thani.

Quien administra las redes sociales del protagonista, pues él no tiene acceso al móvil, ha publicado un vídeo budista en Instagram que oculta un mensaje directo al rey de Tailandia. En las imágenes se ve a varias mujeres arrodilladas entonar un cántico religioso llamado 'Adoración a las Tres Joyas', en referencia a las 'tres gemas' o tres pilares del budismo: Buda (el maestro), Dharma (las enseñanzas) y Sangha (el pueblo).

Desde 'el programa de AR' apuntan a que la publicación sería una orden directa del propio Daniel Sancho en «señal de luto y respeto hacia el rey de Tailandia» tras la muerte de su madre, Sirikit Kitiyakorn. Sancho está a la espera de que el país autorice su vuelta a España para cumplir la condena cerca de su familia.

Por ahora, el equipo de abogados contratado por Rodolfo Sancho no ha obtenido el resultado deseado y su hijo permanece en la prisión tailandesa dos años después de cometer el crimen.

