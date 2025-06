La expulsión de 'Supervivientes' que hizo llorar a Laura Madrueño

Joseba Fiestras Viernes, 13 de junio 2025, 07:10 Comenta Compartir

No queda nada, una semana para terminar la edición y tan solo tres días para que los concursantes abandonen los Cayos Cochinos. La final de 'Supervivientes' será el jueves que viene, pero no todos podían alcanzarla. Álvaro Muñoz Escassi y Damián Quintero se jugaban el tipo y el campeón de kárate salió perdiendo. El deportista fue el último expulsado por la audiencia. «Está bien todo», tranquilizaba Damián. «Tienes un look muy potente», ponderaba Laura Madrueño aludiendo al corte de pelo extremo que le realizaron hace unos días. El aludido se ponía serio. «Tengo que decir una cosa. Ha sido estupendo y agradezco mucho al programa el poder haber vuelto porque ahora me voy más tranquilo. La otra vez me iba satisfecho con mi concurso, pero no con ellos. Y esta vez sí que me voy con gente que tiene un corazón maravilloso, me voy con amigos y con muchas cosas grandes que vamos a hacer fuera», declaraba el eliminado señalando a sus compañeros. Anita Williams lloraba emocionada.

«Queremos darte las gracias por haber vuelto con esas ganas y haber sido un ejemplo de superación diaria, de competitividad. Ha sido una súper sorpresa conocerte y tenerte aquí», brindaba Madrueño. Damián agradecía el gesto. El joven fue desterrado, pero acabó regresando. Ese corto periplo tiene su lado bueno y el malo. «Yo fui el primero en decir que era injusto volver tras esa salida de apenas 24 horas, porque había comido, me había podido duchar, había podido dormir en una cama, pero el remedio es peor que la enfermedad. Y haber estado con la cabeza en España, abrazando a tu familia, y volver a meter la cabeza aquí, es muy sacrificado. Lo tenía que soltar», explicaba Quintero.

Eran momentos emocionantes y Jorge Javier Vázquez quiso sumarse a la despedida. «Eras el favorito de mi hermana Esther que te ha votado en todo momento para salvarte», le informaba a un Damián exultante. Y el comunicador pasaba a los halagos. «Podías haber optado en cada palapa por haberte ocultado y pasar desapercibido, pero has jugado, has arriesgado y has estado a favor de obra en todo momento y eso es de agradecer. Ha sido un placer contar contigo en esta edición», manifestaba Vázquez. Damián abandonaba el lugar y Madrueño se rompía. Muy emocionada, la presentadora no podía contener las lágrimas. «Es que llevamos mucho tiempo con los concursantes, y sobre todo tú que los tienes mucho más cerca que nosotros», animaba Jorge Javier desde plató. Ella no podía articular palabra.

El cuarteto que quedaba en la palapa decidió acercarse y abrazarla. «Quedaros aquí conmigo. La piel de gallina cuando se ha ido Damián», acertaba a decir Madrueño bien arropada. «¿Qué sientes cuando se empieza a quedar la palapa vacía?», preguntaba Jorge Javier. Ella respondía sincera. «Pues, es un momento que parece que no va a llegar nunca, porque somos muchos y es un programa que se hace muy largo. Es un reality tan de verdad y una experiencia muy intensa también para los que estamos trabajando aquí, tan lejos de casa. Y ya llegamos al final y también da mucha pena», manifestaba aún emocionada. Vázquez aprovechaba el momento. «Tenemos que decir que hace magia todo el equipo que trabaja en Honduras, que deja año tras año sus vidas suspendidas para estar cuatro meses fuera de casa. Es un trabajo complicadísimo», zanjaba.

«Nadie conoce esto que vais a escuchar en estos momentos. Borja, Anita, Montoya y Álvaro, ¡los cuatro sois finalistas!», proclamaba el presentador para alegría del cuarteto que multiplicó su dicha al enterarse de que el domingo abandonan los Cayos Cochinos y vuelven a España porque la final será ya en su tierra.