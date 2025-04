Una expulsión con sorpresa revoluciona 'Supervivientes'

Joseba Fiestras Viernes, 18 de abril 2025, 07:37 Comenta Compartir

Desatar unos sacos que estaban enganchados a un tablón bajo el agua era el reto al que se enfrentaban los 'Supervivientes' esta semana. Y el estrés pudo esta vez con Makoke que primero se desorientó y, luego, se bloqueó perdiendo el norte. Incapaz de continuar con la prueba, la modelo admitió que estaba muy nerviosa, aunque realmente no era capaz de explicar qué le estaba pasando. «Respira hondo, Makoke», sugería Laura Madrueño preocupada antes de indicar que otro concursante debía ocupar su puesto hasta que la afectada superase el ataque de ansiedad que estaba sufriendo. Tras unos minutos de tensión, la ex de Kiko Matamoros regresó al desafío.

Otro momento tenso de la gala fue la expulsión. Carmen Alcayde y Laura Cuevas se jugaban el favor del público. Y fue la hija del mayoral de Cantora la perjudicada. La audiencia la desterró y ella no se lo tomó mal. «Estoy muy agradecida por la oportunidad y súper contenta por haberos conocido a todos», declaraba sonriente. Pero no se marchaba del todo, la mujer no sabía que la embarcación le conducía a una pequeña plataforma. «Ella piensa que va adormir en una camita esta noche, que a va a cenar tranquilamente, y le vamos a llevar a la zona parásita», informaba Jorge Javier Vázquez desde plató. Como Almácor tuvo que abandonar, dejó una plaza vacante, así que Laura seguirá en el programa, «pero viviendo en unas condiciones muy complicadas. Se va a convertir en un parásito. Únicamente se va a alimentar con las cosas que le lleven sus compañeros. O sea que, si antes daba por saco, ahora va a ser lo mismo multiplicado por quince», ironizaba el presentador.

«Estoy ahora mismo en shock», describía Cuevas atónita al verse abandonada en una estructura en el mar. «Te voy a contar lo que está pasando. Eres la primera en descubrir este nuevo giro de 'Supervivientes'. A partir de este momento, y por primera vez en tu vida, te conviertes en un parásito. Sé que es una nueva experiencia para ti, que nunca te habías enfrentado a algo así. Jamás habías sido un parásito», ironizando sobre la trayectoria de la aludida, que se ha hecho famosa criticando a Isabel Pantoja. La nueva oportunidad alegró a la joven. «Pase lo que pase, no puedes salir de ahí», avisaba el comunicador. «¿Y cómo como?», preguntaba Laura. «Tus compañeros tendrán que hacértelo todo, y traerte la comida», contaba Vázquez. Cuevas acataba con una sonrisa en la boca. «No suena tan mal», indicaba radiante.

La que estaba encantada de la vida era Alcayde, y Montoya, más. El dúo celebró el triunfo de la periodista, todo lo contrario que otra pareja. Jorge Javier quiso saber cómo habían encajado Pelayo y Damián la salvación de Carmen. «Pues como una vaca mirando pasar un tren», afirmó el diseñador con sorna. '¡Ah! Y al final, los nominados de esta semana son Koldo, Anita, Carmen y Montoya.