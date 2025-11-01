El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El expromotor de Andy y Lucas revela la verdad sobre su relación y carga contra Lucas: «Es una persona violenta»

«Yo le tengo miedo», aseguró Álvaro Molina en 'De Viernes'

S. O.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

La separación de Andy y Lucas sigue dando de qué hablar. Si hace solo unas semanas, Andy confirmaba una «agresión física» de su excompañero de dúo durante su última gira, ahora el que fuera promotor de la formación en sus primeros años ha roto su silencio y ha revelado la verdadera relación entre los dos cantantes. Asimismo, ha arremetido contra Lucas tildándole de «persona violenta».

Las declaraciones de Álvaro Molina en 'De Viernes' han tenido gran repercusión. El expromotor, que comenzó a trabajar con ellos en 2015, reveló que no existía una relación de amistad entre ellos. «Lucas hacía las cosas por un lado y Andy por otro, ellos no se juntaban para nada... «Desde que los conocí, nunca los he visto juntos fuera del trabajo», manifestó en el programa de Telecinco.

Los colaboradores le preguntaron por el forcejeo entre ambos durante su gira de despedida, pero Molina lo desconoce. No obstante, ofreció su opinión: «La gente empezó a decir que es mentira, pero yo, con lo que he vivido... eso es verdad. No me ha sorprendido porque yo lo he sufrido también. Es lo mismo que me ha hecho a mi. Claro que me lo creo».

Traición e infidelidad

Álvaro Molina dejó al dúo a raíz de la infidelidad de su mujer con Lucas, quien ahora es la esposa del artista gaditano. La relación entre el grupo y su entonces promotor se rompió de muy malas maneras, con agresión incluida, según detalló Molina. «Me arrastró por el suelo y me pisó la pierna. Es una persona violenta, yo le tengo miedo», apuntó.

La separación de Andy y Lucas puso punto final a más de dos décadas de trayectoria musical conjunta. Desde el inicio de la ronda de conciertos, los rumores sobre las diferencias personales o profesionales entre los dos fueron constantes. La gira 'Nuestros últimos acordes' cerró el pasado 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid, un concierto en el que se palpó la tensión entre ambos. Al día siguiente, Andy anunció su carrera en solitario.

