Una expolítica del PP, dos ex de 'Sálvame' y mucho cantante... los protagonistas del nuevo 'Pekín Express' de La 1 RTVE anuncia el inicio de las grabaciones de 'Hasta el fin del mundo', un reality que tendrá a Paula Vázquez como maestra de ceremonias

RTVE inició ayer las grabaciones de 'Hasta el fin del mundo', el nuevo 'reality show' de aventuras que llegará esta temporada a La 1 y que recuerda mucho al formato de 'Pekín Express', emitido primero en Cuatro y después en Atresmedia. Paula Vázquez será la maestra de ceremonias de un programa que consistirá en la lucha de seis parejas por llegar en primer lugar a un lugar que desconocen, sin apenas dinero en el bolsillo y sin ningún tipo de ayuda tecnológica.

El listado de concursantes es de sobra conocido para el espectador que se ha mantenido fiel a TVE en los últimos años. Una de las parejas es la formada por Rocío Carrasco y Anabel Dueñas. La hija de Rocío Jurado encontró en TVE su sitio tras el fin de 'Sálvame' y fue uno de los fichajes estrella del ya desaparecido programa 'La familia de la tele'. El producto, basado en el mundillo del corazón, fracasó en la televisión pública.

Otra de sus excolaboradoras que estará presente en 'Hasta el fin del mundo' es Alba Carrillo. La modelo, al igual que Carrasco, llegó desde 'Sálvame' y su forma de expresarse -al estilo Belén Esteban- le valió para hacerse un hueco en la pequeña pantalla. Su compañera de viaje será Cristina Cifuentes, la expresidenta del PP de la Comunidad de Madrid. Esta pareja será una de las que más morbo aporten por las diferentes visiones políticas de ambas.

Además de los personajes que vienen del mundillo del corazón, también habrá mucho cantante salido de 'OT' y del 'Benidorm Fest', dos de los concursos de TVE. La pareja de Rocío Carrasco, Anabel Dueñas, se dio a conocer en el reality musical en 2008 y ahora se dedica a interpretar a Rocío Jurado en los musicales. Otro de los dúos del reality es el formado por Nia Correia y J Kbello. La primera ganó 'OT' en 2020, ha formado parte de musicales como 'El Rey León', en Madrid, y en los últimos meses su nombre ha salido a la palestra por haber sufrido un supuesto desprecio de Ana Obregón durante la preparación de unas Campanadas. Junto a ella viajará Jesús Cabello, más conocido como J Kbello por su particiàción en el último Benidorm Fest.

Las tres parejas restantes vienen del mundo de la interpretación. Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares serán uno de los dúos con más fuerza del reality; la activista LGTBIQ+ Jedet estará acompañada de la influencer Andrea Compton; y Aldo Comas y José Lamuño cerrarán el elenco de concursantes. Este último, como curiosidad, formó parte de la selección española de voleibol y comenzó estudios de fisioterapia antes de centrarse en la interpretación.