El explícito palo de Cristina Pedroche a las críticas por sus posados embarazada

Es habitual que Cristina Pedroche cuente su embarazo día a día y muestre en sus redes sociales con naturalidad su tripa. Unos posados por los que más de uno ha mostrado su indignación. Es algo que ha molestado notablemente a la presentadora de Atresmedia, que nunca se muerde la lengua y no ha dudado en responder a estos críticos de una manera un tanto explícita.

Pues bien, la comunicadora y mujer del chef Dabiz Muñoz ha colgado una foto en redes sociales en la que deja clara su postura. «Como hay algunas personas a las que parece que les molesta mi tripa, pues hoy no la enseño. Feliz domingo. Sed felices», resumía junto a una fotografía en bañador posando de perfil con un lago al fondo.

«Eres lo máximo», aplaudía la actriz Carla Nieto junto a un número importante de seguidores de la presentadora de Atresmedia. La madrileña anunció su embarazo el pasado 28 de diciembre y ya se encuentra en una fase muy avanzada de la gestación. Un proceso salpicado por los rumores de separación a raíz de la estancia de Pedroche en casa de sus padres y que ellos mismos han desmentido hace unas semanas.

Se espera que su hijo llegue al mundo a comienzos del verano. Y puede que con nombre vasco. «Me encanta el País Vasco: su cultura, su gastronomía, su gente y también sus nombres», aseguró Pedroche, dejando una puerta abierta a que el nombre de su hijo sea en euskera. Ya lo intentó con Laia, su primogénita, pero después se dio cuenta de que el nombre no era vasco: «Luego me dijeron que también es un nombre catalán y menorquín y me pareció perfecto, porque Cataluña también me encanta».

La única vez que Pedroche se pronunció al respecto fue el pasado mes de febrero, en su programa de 'Zapeando' en La Sexta. Allí la presentadora reconoció que había pensado en «Adur, Ibai, Lander o Unai», pero que tenía como favoritos «Aritz e Iraitz».