La experiencia de Luis Fonsi en una boda «de 600 millones de euros»

Es el undécimo álbum de estudio de Luis Fonsi. 'El viaje' da sentido a una trayectoria musical y el cantante celebra con él sus 25 años de carrera rindiendo homenaje a aquellos países y ciudades que le han abierto sus puertas y que han sido determinantes en su historia. Antes de sus últimos conciertos en España, el puertorriqueño acudió a 'El Hormiguero' para repasar su andadura y la evolución que ha enriquecido su repertorio. «En las giras pasa de todo, anoche estábamos en Canarias y no paraba de llover. Antes me dio una alergia… La parte difícil es el viajar. Somos 26 personas viajando, así que hay 26 posibilidades de que todo se vaya a la mierda», indicaba el cantante.

En una plaza de toros se les fue la luz en pleno recital. «Estaba cantando 'Corazón en la maleta' y, de repente, se apagó todo. Se fue el audio, se apagaron las luces… Claramente nos dimos cuenta de que había un problema. Yo seguí cantando a capela y gracias al público acabamos el tema. Después, nos dimos cuenta de que había un señor vendiendo perritos calientes y desconectó una de las líneas principales para conectar su carrito», rememoraba Fonsi. Le han ocurrido cientos de anécdotas. «Obviamente, en el momento del show hay estrés porque somos todos perfeccionistas y trabajamos y ensayamos para que todo quede perfecto, pero no soy de volverme loco, soy un tipo tranquilo. Aunque de vez en cuando me cabreo, pero con respeto siempre», declaraba sonriente.

Cuando toca actuar, hay que superarlo todo. Fonsi lo confesaba. «Hay veces en que uno está enfermo o está pasando por malos momentos personales, pero hay que dar la mejor cara. Por suerte, hay algo mágico cuando uno sale al público. No sé si es la energía de la gente, que te ayuda. Durante las dos horas de show, casi siempre salen las cosas», explicaba el artista latino que empezó cantando en un coro cuando era niño. «Eso marcó un antes y un después brutal. Nací en Puerto Rico, pero a los once años nos mudamos a los EEUU. Yo quería quedarme en mi ciudad. Tenía unos doce o trece años, había pasado por una etapa de rebeldía. No quería hacer nada de música en la escuela, pero iba cantando por los pasillos y hay una niña que me escucha y se lo dice al maestro de música. Y ese señor me dice que me quería para su coro. Por miedo, le dije que si. Y aquello cambió mi vida para siempre», indicaba. El profesor le marcó tanto que aún sigue manteniendo el contacto con él. «Es una de mis personas favoritas», precisaba.

En medio de su última gira, Fonsi actuó en la boda del hombre más rico de La India. «Actuó todo el mundo allí. Fueron varios días de boda. Estuvieron Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, los Back Street Boys… Fue una boda que costó 600 millones de dólares. Puedo estar aquí tres programas contándote todo lo que vivimos», rememoraba. Y detalló: «El novio entró en un elefante, la novia llegó en un barco que navegaba por un río que crearon en un centro de convenciones. Es que lo que todo lo que imagines hay que multiplicarlo por mil. Me pidieron varias veces 'Despacito' y la gozaron».

Cuando acaba la música, al intérprete puertorriqueño le encanta jugar al golf. «Llevo ya un tiempecito, diez o quince años. Sigo siendo muy malo, pero le pongo mucho corazón», manifestaba. Un profesor también destacó allí. «Hay que tomar clases, practicar el swing. A mí me las da un profesor argentino. Y estaba practicando mi swing y lo hacía demasiado rápido, con excesiva energía. Y él me dice que le tengo que dar más despacito, 'como la canción que canta el pelotudo ese', me decía. Como me había apuntado con mi nombre real, Luis Rodríguez, no me conoció. Te lo juro», desvelaba el cantante que ya prepara su nuevo álbum. «Espero que para principios del año que viene ya tenga listo el nuevo disco», remataba.

