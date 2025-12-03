Las exigencias de Isabel Pantoja en su nueva gira donde pretende ganar 2 millones de euros para pagar a Hacienda La tonadillera se encuentra afincada en Canarias antes de viajar a América la próxima primavera

A. Mateos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:37

El pasado mes de junio se conoció que Isabel Pantoja entraba a la 'lista de morosos' de Hacienda. La tonadillera debe un millón de euros y desde hace casi dos años está haciendo cálculos para solventar su deuda. Entre sus operaciones está la venta de la que probablemente sea la finca más famosa de este país, Cantora. Aún no ha cerrado la operación pero la decisión de deshacerse de la que un día fue la joya de su patrimonio es firme; ya ha hecho la mudanza y sobre el inmueble pesa una deuda de aproximadamente cuatro millones de euros. La venta es obligada.

Por el momento, Pantoja se refugia en Canarias a la espera de cerrar la gira que le obligará a trasladarse a América. Es más, incluso la Tonadillera estaría barajando la posibilidad de vivir allí durante la gira. Por ahora tiene confirmado un concierto en Chile (29 de abril) y tres más en Estados Unidos: Nueva York (9 de mayo), Miami (15 de mayo) y Los Ángeles (16 de mayo). Quiere cerrar unos diez, lo que le supondría un ingreso neto aproximado de dos millones de euros, con lo que saldaría su deuda en Hacienda. Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina y México podrían sumarse al calendario de Isabel Pantoja.

Lo curioso de la gira son las exigencias que la Tonadillera ha trasladado a la promotora y que esta última, al parecer, ha aceptado. Según desvela este miércoles la revista 'Lecturas', Pantoja exige realizar el viaje a América y todos los que se llevan a cabo durante la gira en jet privado. Su equipo, sin embargo, viajará en turista.

Respecto al alojamiento, la artista ha reclamado un hotel de cinco estrellas con una suite para ella y dos junior para sus acompañantes. Por último, para el día a día, Isabel Pantoja exige a la promotora una dieta diaria de 300 euros y una persona de la promotora que le acompañe las 24 horas y le preste servicio en cada ciudad a la que viaje.