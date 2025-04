Evacúan a Montoya de la playa en 'Supervivientes'

B. V. Martes, 22 de abril 2025, 13:13 Comenta Compartir

Montoya ha sido evacuado de la playa en 'Supervivientes', según ha informado Telecinco. El motivo se desconoce aunque podría ser por un problema de salud. El programa ha anunciado que se conocerán los motivos este martes por la noche durante el reality presentado por Carlos Sobera.

El concursante no atraviesa un buen momento. Se encuentra en un bajo estado de ánimo después de su bronca con Manuel González, el joven que se acostó con su expareja, Anita, en la 'Isla de las tentaciones' dando lugar a la ya icónica carrera de Montoya por la playa.

«Creo que ya no es la comida... esto está siendo muy duro», decía entre lágrimas hace pocas horas. «No puedo más, es revivir muchas cosas, espero que la gente en España me entienda, está siendo muy duro, esto no lo aguanta nadie. Me estoy desfondando semana tras semana», confesaba.

Temas

Supervivientes

Audiencias

Telecinco