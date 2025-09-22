El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Esther Cañadas desvela en 'El Hormiguero' uno de sus momentos más tensos: «Rene Russo no quiso compartir escena conmigo»

La conocida top model llega al programa de Pablo Motos días después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid

Marina León

Marina León

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:50

Esther Cañadas, una de las top models más reconocidas de España estrena semana en el 'El Hormiguero' pocos días después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week. La conocida modelo se sentó a charlar con Pablo Motos, pero cuando solo llevaba diez minutos de entrevista se levantó para mostrar uno de sus secretos para desfilar. «Consiste en poner todo el peso en la parte delantera del pie y no apoyar los talones», explicó mientras recorría el plató. «Qué verguenza, estos trucos nunca los cuento», confesó.

Entre otras cosas, el presentador quiso saber cuál es la mayor sorpresa que se ha encontrado en un desfile. Esther Cañadas contó que una de las personas que mas le ha hecho sufrir en el plano laboral fue Thierry Mugler. «Era muy creativo y cambiaba todo el rato el proceso. Una vez me pusieron petalos de flores en las pestañas durante horas y cuando acabamos decidió que no le gustaban...», explicó. Sobre Giorgio Armani, que falleció el pasado 4 de septiembre, Cañadas contó que guarda muy buenos recuerdos. «Era un privilegio trabajar con él. Tenía una dedicación absoluta».

Por otro lado, sobre su faceta como actriz, Esther recordó uno de los momentos más tensos que vivió durante el rodaje de 'El secreto de Thomas Crown' en Hollywood. «Rene Russo no quiso compartir escena conmigo», comentó. «Era un rodaje importantísimo y cuando llegamos estaba todo parado y no sabíamos qué pasaba. Nos enteramos de que era porque ella no quería rodar conmigo», explicó. «En ese momento no creo que fuese algo personal. Yo pedí hablar con ella. Fui al camerino, hablamos y ella se relajó, de hecho nos hicimos amigas. Al final rodamos juntas y estuvo muy bien», detalló.

En su tiempo libre, la modelo comentó que le gusta hacer hipnosis. «Tengo un coach muy bueno. Se trata de entrar consciente en tu subconsciente y te puedes decir cosas, quitar cosas que no quieras... A través de una meditación guiada», aclaró. «¿Has conseguido programarte cosas que hayan funcionado?», preguntó Motos. «Claro, de eso se trata», afirmó la entrevistada, sin desvelar más información. Así, la modelo y actriz afirmó que «me encanta comer y disfrutar en general de la vida, pero es cierto que tengo una fuerza de voluntad muy trabajada, aunque tampoco hago esfuerzos constantes», añadió. Eso sí, «mi perdición son los churros y los polvorones».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  4. 4

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  5. 5

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  6. 6

    La Ertzaintza detiene a un joven por el crimen de Solokoetxe
  7. 7

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  8. 8

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite
  9. 9

    Angelina Jolie: «Hace una década me practiqué una doble mastectomía y también me extirpé los ovarios. No me arrepiento»
  10. 10 La vieja mercería renace como bar de barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esther Cañadas desvela en 'El Hormiguero' uno de sus momentos más tensos: «Rene Russo no quiso compartir escena conmigo»

Esther Cañadas desvela en &#039;El Hormiguero&#039; uno de sus momentos más tensos: «Rene Russo no quiso compartir escena conmigo»