Esther Cañadas desvela en 'El Hormiguero' uno de sus momentos más tensos: «Rene Russo no quiso compartir escena conmigo» La conocida top model llega al programa de Pablo Motos días después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid

Marina León Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:50

Esther Cañadas, una de las top models más reconocidas de España estrena semana en el 'El Hormiguero' pocos días después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week. La conocida modelo se sentó a charlar con Pablo Motos, pero cuando solo llevaba diez minutos de entrevista se levantó para mostrar uno de sus secretos para desfilar. «Consiste en poner todo el peso en la parte delantera del pie y no apoyar los talones», explicó mientras recorría el plató. «Qué verguenza, estos trucos nunca los cuento», confesó.

Entre otras cosas, el presentador quiso saber cuál es la mayor sorpresa que se ha encontrado en un desfile. Esther Cañadas contó que una de las personas que mas le ha hecho sufrir en el plano laboral fue Thierry Mugler. «Era muy creativo y cambiaba todo el rato el proceso. Una vez me pusieron petalos de flores en las pestañas durante horas y cuando acabamos decidió que no le gustaban...», explicó. Sobre Giorgio Armani, que falleció el pasado 4 de septiembre, Cañadas contó que guarda muy buenos recuerdos. «Era un privilegio trabajar con él. Tenía una dedicación absoluta».

Por otro lado, sobre su faceta como actriz, Esther recordó uno de los momentos más tensos que vivió durante el rodaje de 'El secreto de Thomas Crown' en Hollywood. «Rene Russo no quiso compartir escena conmigo», comentó. «Era un rodaje importantísimo y cuando llegamos estaba todo parado y no sabíamos qué pasaba. Nos enteramos de que era porque ella no quería rodar conmigo», explicó. «En ese momento no creo que fuese algo personal. Yo pedí hablar con ella. Fui al camerino, hablamos y ella se relajó, de hecho nos hicimos amigas. Al final rodamos juntas y estuvo muy bien», detalló.

En su tiempo libre, la modelo comentó que le gusta hacer hipnosis. «Tengo un coach muy bueno. Se trata de entrar consciente en tu subconsciente y te puedes decir cosas, quitar cosas que no quieras... A través de una meditación guiada», aclaró. «¿Has conseguido programarte cosas que hayan funcionado?», preguntó Motos. «Claro, de eso se trata», afirmó la entrevistada, sin desvelar más información. Así, la modelo y actriz afirmó que «me encanta comer y disfrutar en general de la vida, pero es cierto que tengo una fuerza de voluntad muy trabajada, aunque tampoco hago esfuerzos constantes», añadió. Eso sí, «mi perdición son los churros y los polvorones».