La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 18 de septiembre

Un espectador de 'La Revuelta' tira los tejos a Ester Expósito: «Solo he salido con actores»

La actriz y su compañera de reparto Mirela Balic presentaron su película 'El talento' en 'La revuelta'

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:44

Ya avisaba David Broncano que tocaba «un pedazo de escaleta» para este jueves. Repetían las actrices Ester Expósito y Mirela Balic para presentar la película 'El talento', rodada en Bizkaia. «Que me he dado cuenta de que no has visto la película claramente. Te invito a que vayas al cine. Ya lleva tres semanas, que no es nada fácil», le recriminaba Expósito. El público estalló pidiendo entradas gratis. «Hay que ir al cine a pagar. Y luego dicen que por qué muere el cine», replicaba Balic.

No fallaron en los regalos, la partitura de una pieza de Bach que toca el personaje de Balic en la película. Divagaron sobre cómo actuaría el presentador en el caso de verse en la misma tesitura que el personaje de Expósito en la película y acabaron hablando de correr desnudos. «Me molesta para correr el pecho», explicaba la protagonista de la cinta. «Es que yo creo que es más incómodo para una chica que para un chico», aseguraba Broncano, que prometió que «ganaba desnudo».

Abordaron también los líos de faldas en su gremio. «A veces, los actores tenemos la mala costumbre de a veces liarnos entre nosotros. Y que haya que rodar escenas cuando luego hay mal rollo. Me ha pasado, pero 'show must go on'», explicaba Expósito, que confesaba que solo ha tenido novios actores. «Me he liado con mucha gente, pero formal solo con actores. El roce hace el cariño», explicaba. «Ya está. Ya me he cansado. Te retroalimentas y somos muy intensos».

Preguntas clásicas

Un espectador, un tal Carlos, no desaprovechó la ocasión para tantear el terreno. «Yo no soy actor». El problema es que habló de sus infidelidades. En cambio, Balic ha esquivado tener relaciones con colegas de profesión. «Sí he estado con gente del mundo del arte. Lo evito, pero es que es lógico. Son muchos meses a veces juntos».

Cerró con las preguntas clásicas y arrancó con la del sexo en el último mes. «Sigo con mi pareja. Muy bien», confesaba Balic. Contrasta con el balance de su compañera. «Ahora fatal. Si me llega a haber preguntado en verano... en julio y agosto. Ahora estoy estresada y no me apetece tanto. Y estoy grabando mucho». «No soy una persona muy sexual. Creo que el sexo está sobrevalorado», apuntalaba.

Como aperitivo, Sergio Bezos colocó en la bañera a una chica cuya abuela solo veía 'El Hormiguero'. «Hoy dice que ve 'La Revuelta' si su nieta está en la bañera». «Dile que somos buenos chavales», le pedía Broncano entre risas. Jorge Ponce animó después el cotarro con su tío Paco infiltrado entre el público por sorpresa. «¡Es mi tío Paco de verdad!». Y Grison le acusó de gestionar las entradas con sus familiares. No faltó la dósis de fanfarronería por la guerra de audiencias con el programa de Pablo Motos. «En espectadores de media ganan ellos, pero en totales nosotros. Y esa es la buena, siempre en la que ganemos nosotros», sostenía el humorista.

