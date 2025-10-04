El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El espectacular 'look' de Susanna Griso en la boda de Cayetano Martínez de Irujo

La presentadora de 'Espejo Público' no se quiso perder el enlace matrimonial de la Casa de Alba

A.M.

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:34

Susanna Griso ha sido una de las grandes protagonistas de la boda entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La presentadora de 'Espejo Público' ha sorprendido a todos con un espectacular 'look' que incluía un vestido azul de 'Redondo Brand', unas turmalinas sandías de la joyería madrileña San Eduardo y una pamela diseñada por Balel.

La comunicadora ha agradecido a las marcas su apuesta para la boda. «Por unas horas me hacéis sentir Audrey Hepburn», ha escrito Griso en sus redes sociales recordando a la desaparecida actriz.

La boda de Cayetano Martínez de Irujo ha sido de cuento de hadas. El hijo de la Duquesa de Alba, fallecida en noviembre de 2014, vestía uniforme rojo y espada para desposar a su pareja de los últimos diez años en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, donde están los restos mortales de la matriarca de la Casa de Alba. Él, de 62 años, y ella, de 29, se dieron el 'sí, quiero' con decenas de invitados como testigos, entre ellos la presentadora Susanna Griso, Jacobo Fitz-James Stuart, Bertín Osborne o Curro Romero.

