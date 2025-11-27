El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El escritor Javier Cercas toma el pelo a Broncano: «No te lo regalo; es para darte envidia»

El novelista y el actor Eduard Fernández cerraron la semana en 'La Revuelta' para presentar la miniserie 'Anatomía de un instante'

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:52

Cerraron la semana en 'La Revuelta' «dos eminencias», en palabras de David Broncano. El escritor Javier Cercas y el actor Eduard Fernández acudieron a presentar 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar que aborda el golpe de estado de 1981 de Fernando Tejero. «Me encanta el bombo», se entusiasmó el autor de la obra homónima sobre el 23F que ha inspirado esta apuesta audiovisual.

La serie se estrenó precisamente el 20N, en el aniversario de la muerte de Franco. El actor catalán interpreta en ella a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista en aquella época, cuando se legalizó la formación tras el fallecimiento del Caudillo, uno de los motivos por el que se sublevaron los militares. «Aquí los jóvenes no saben quién es Carrillo.. un 50%. Tejero lo saben, el 100%. Es uno de los tres que se quedó sentado cuando dispararon», señalaba.

Cercas, muy dicharachero, puso la miel en los labios a Broncano. Le llevó una bala «real» que se quedó en el Congreso de los Diputados en el 23F. Solo se la enseñó. «No te la doy. Es para que tengas envidia. Se le cayó a un Guardia Civil en el bar del Congreso. Los militares lo saquearon todo en la barra. La otra la tiene el hijo de Adolfo Suárez», desgranaba el escritor. Con lo que sí le obsequió es con un rosario que le dio en su día el papa Francisco. «Así rezas y te portas bien», le invitaba.

El presentador se llevó también una tribuna utilizada en la serie y dos libros de Cercas, el ejemplar en el que se basa la serie y 'El loco de Dios en el fin del mundo', en el que cuenta sus vivencias al entrar en el Vaticano. «En dos mil años he sido el primer escritor al que le han permitido entrar y contar lo que le diese la gana», desvelaba. Trató con el papa, cardenales, misioneros, monjas... «No vi ni una orgía ni nada... en ese sentido es muy decepcionante», llegaba a bromear.

Volviendo a la novela sobre el 23F, Cercas solo entrevistó a Carrillo. Gutiérrez Mellado había muerto y Suárez sufría ya un estado avanzado de Alzheimer. «Se fumó en cuatro horas cuatro paquetes de cigarrillos», recordaba el novelista. Broncano corroboró que ambos eran académicos. «No te pueden echar», se reía Cercas, que ingresó en la RAE en 2024. «Te propongo», le invitaba Cercas al presentador, que se quejó de que no había cómicos en la Real Academia Española.

Más detalles de la serie. «Cuesta mucho reconocer a Álvaro Morte (Adolfo Suárez) y Manolo Solo (Gutiérrez Mellado) más de dos horas de maquillaje. Yo me puse el pelo para atrás y las gafas. Me puse en la boca unos algodones y llevaba solo eso», contaba el intérprete. «Es un proyecto ambicioso porque adaptar el libro fue muy complicado. El director Alberto Rodríguez toca muy bien este palo y engancha», ensalzaban los dos invitados.

