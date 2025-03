La escena icónica de 'El Príncipe de Bel-Air' que ha recreado Will Smith y que arrasa en redes El actor, protagonista de la emblemática serie de la década de los 90, se ha sumado a un reto en TikTok

Silvia Osorio Sábado, 15 de marzo 2025, 12:40

'El príncipe de Bel-Air' marcó a miles de jóvenes en todo el mundo a principios de los 90. La serie de televisión estadounidense catapultó a Will Smith al estrellato con la historia de un muchacho de Philadelphia, también llamado Will, que se traslada a vivir con sus tíos millonarios y sus tres hijos al lujoso barrio de Bel-Air, en California. Tras seis exitosas temporadas, han sido muchas las escenas que han quedado en el recuerdo: el tío Phil echando la bronca a su sobrino, el baile de su primo Carlton con la canción Tom Jones, los comentarios sarcásticos de Geoffrey -el mayordomo de la familia-, el cameo de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos...

Y, cómo no, el baile de Will junto a su prima Ashley Banks en la habitación sin que esta se diera cuenta. Más de 30 años después, Smith mantiene una estrecha relación con varios miembros del elenco y prueba de ello es el vídeo que protagoniza junto a Tatyana Ali, la actriz que interpretaba a su prima, recreando aquella icónica escena.

El actor, que en las últimas semanas ha sido noticia por cantar junto a India Martínez, ha compartido en TikTok un vídeo bailando al ritmo del exitoso tema de la artista internacional, 'Anxiety', un momentazo que ha llenado de emoción a los fans de la ficción y se ha hecho viral. Ambos han revivido uno de los momentos más divertidos de la serie.

Esta fue la escena original:

La intrahistoria

Pero, ¿cuál es la intrahistoria de este curioso vídeo? Todo responde a un reto que comenzó a finales de febrero, cuando los usuarios de TikTok empezaron a imitar la escena del primer episodio de la serie, emitido en 1990. En ella, Ashley baila con unos auriculares puestos mientras su primo Will la observa y, sin que ella se dé cuenta, le empieza a imitar.

La iniciativa llegó a oídos del actor y el 5 de marzo publicó el siguiente mensaje: «Os he estado viendo y cada vídeo es mejor que el anterior. Me encanta ese tema, Doechii. Tatyana Ali, ¿te acuerdas de esto?». Una semana después, Will Smith y Tatiana Ali se reunieron para recrear la escena y sorprender a los fans de la serie. «Esperé 35 años para que este baile se hiciera tendencia», escribió Smith en la publicación.